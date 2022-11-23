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1 час назад

Ветеринар рассказала россиянам о правилах выгула животных в холодное время года

Vse42.ru

Российский ветеринар Александра Толмачева рассказала, как правильно выгуливать животных в холодное время года.

Ветеринар рассказала о правилах выгула животных в холода
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Александра Толмачева рассказала, что организм животных перестраивается накануне зимы. Он приспосабливается к снижению температуры и уменьшению светового дня. Она заявила, что хозяевам стоит уделить больше внимания своим питомцам, чтобы подготовить их к холодам.

Так, ветеринар отметила, что при минусовой погоде с животными следует гулять, соблюдая некоторые правила.

– Чтобы избежать переохлаждения и излишнего загрязнения, животных рекомендуется одевать в специальные непромокаемые комбинезоны, короткошерстных и безволосых животных лучше одевать в теплые пуховики, шапки и шарфы, – объяснила специалист.

Уточняется, что лапы животных, которых выгуливают в городе, где тротуары посыпают солью и другими реагентами, необходимо обработать специальным воском, так как могут возникнуть аллергические реакции или раздражение. Однако лучше надевать на питомцев специальные башмачки.

Также в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" Александра Толмачева напомнила, что животных необходимо ежегодно, вне зависимости от сезона, прививать от бешенства и других вирусных заболеваний. Эксперт уточнила, что в больших городах риск заражения животных, как гуляющих на улице, так и тех, кто туда не выходит, значительно выше, поскольку человек может принести возбудителей на своей одежде или обуви.

– Не стоит обращаться к ветеринарам и грумерам без необходимости или вне расписания по уходу за животным. Лучше не подвергать свое животное лишнему стрессу, – добавила Александра Толмачева.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что российский кинолог рассказал о риске появления псевдобешенства у собак из-за свинины.

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