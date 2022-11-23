3 совета, которые помогут сохранить урожай картофеля надолго

Легкость картофеля зависит от целого ряда факторов: это и сорт, и агротехника, и условия хранения. Но существует три основных правила, без выполнения которых сохранить урожай надолго не получится.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Опытные огородники знают, как сделать так, чтобы корнеплоды пролежали долго, вплоть до следующего сезона.

Правило 1. Тщательная сортировка картофеля

Важно не только разделять урожай по размеру, но и хранить его в отдельных ящиках по сортам – у них может быть разная лежкость. Так, при температуре выше +6 °С скороспелый картофель начнет прорастать – его лучше съедать первым.

Правило 2. Внимательный осмотр клубней во время хранения

Первый раз корнеплоды перебирают примерно через месяц после сбора. Болезни могут проявиться спустя время, поэтому периодический осмотр может спасти весь урожай от постепенного заражения и подгнивания.

Убрать нужно не только загнившие клубни, но и те, что лежали рядом, тем более если на них видны мокрые пятна. Такие экземпляры тщательно моют, сушат, просыпают золой и только после этого возвращают в погреб.

Правило 3. Подберите оптимальный температурный режим

Первые 3–4 недели после уборки температура хранения должна быть около +12...+15 °С, а после ее можно понемногу снижать (в погребах этот процесс происходит естественным путем).

Зимой оптимальная температура хранения для большинства сортов варьируется в рамках +2...+5 °С: даже многие ранние сорта пролежат в таких условиях всю зиму и не прорастут.