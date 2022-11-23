3 секрета, которые спасут ваши зимние вещи

Шерсть, замша, кашемир зимой пользуются большим спросом, однако занашиваются и могут быстро потерять товарный вид. Как обеспечить своим вещам надлежащий уход, чтобы этого не случилось, читайте в материале «Рамблера».

Начнем с самого простого: чтобы шерстяные свитеры не растягивались, их лучше аккуратно складывать. А вот легкие вязаные изделия можно повесить на плечики. Отдавайте предпочтение деревянным или мягким, обшитым поролоном и тканью. Стоит помнить и о том, что после того как вы носили свитер весь день, он может изменить форму. Чтобы вернуть ему первоначальный вид, разложите его свободно на сиденье стула и оставьте на 24 часа. Это даст возможность шерстяным нитям прийти в норму.

Еще одна проблема, с которой многие часто сталкиваются, при хранении зимних вещей — паразиты. Тут важно запомнить, что время от времени теплые предметы одежды нужно убирать в холодильник на пару ночей. Это отличная профилактика всяких жучков и мелких паразитов, которые имеют наглость заводиться в зимних вещах. После того, как вещь полежит в холодильнике, хорошенько встряхните ее и пройдитесь по ней щеткой. Также не забывайте почаще перекладывать свои наряды и не хранить новые предметы гардероба со старыми в одном месте.