Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

3 секрета, которые спасут ваши зимние вещи

Мира Маркина

Шерсть, замша, кашемир зимой пользуются большим спросом, однако занашиваются и могут быстро потерять товарный вид. Как обеспечить своим вещам надлежащий уход, чтобы этого не случилось, читайте в материале «Рамблера».

3 секрета, которые спасут ваши зимние вещи
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Начнем с самого простого: чтобы шерстяные свитеры не растягивались, их лучше аккуратно складывать. А вот легкие вязаные изделия можно повесить на плечики. Отдавайте предпочтение деревянным или мягким, обшитым поролоном и тканью. Стоит помнить и о том, что после того как вы носили свитер весь день, он может изменить форму. Чтобы вернуть ему первоначальный вид, разложите его свободно на сиденье стула и оставьте на 24 часа. Это даст возможность шерстяным нитям прийти в норму.

Какие вещи нельзя хранить в вакуумных пакетах

Еще одна проблема, с которой многие часто сталкиваются, при хранении зимних вещей — паразиты. Тут важно запомнить, что время от времени теплые предметы одежды нужно убирать в холодильник на пару ночей. Это отличная профилактика всяких жучков и мелких паразитов, которые имеют наглость заводиться в зимних вещах. После того, как вещь полежит в холодильнике, хорошенько встряхните ее и пройдитесь по ней щеткой. Также не забывайте почаще перекладывать свои наряды и не хранить новые предметы гардероба со старыми в одном месте.

Еще один лайфхак, который поможет бороться с нежелательной живностью в шкафу — сшейте из кусочка ткани мешочек и вложите в него пучок сухой лаванды. Ее аромат не только отпугивает паразитов, пожирающих одежду, но и придает вязаным изделиям аромат свежести.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители