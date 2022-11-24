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1 час назад

Как выбрать обогреватель: лучшие варианты

РИА "ФедералПресс"

Иногда отопление не справляется с зимними морозами, поэтому на помощь приходят обогреватели. Какой лучше купить, рассказали эксперты.

Как выбрать обогреватель: лучшие варианты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Специалисты назвали два популярных вида обогревателей: масляный и масляный с термостатом.

Первый может обогревать комнаты, не делая воздух сухим, а с помощью второго можно регулировать температуру тепла. По словам специалиста по электрооборудованию Андрея Беляева, покупать слишком дешевые приборы не стоит. Они выполнены из дешевых материалов, которые могут расплавиться и быстро выйти из строя.

Это не значит, что бюджетные модели плохие. Как отметил ведущий «Самой полезной программы» Владимир Щеглов, который испытал и бюджетный, и дорогой обогреватель, доступная модель потребляет намного меньше электричества и, кроме того, дольше поддерживает необходимую температуру, передает «Пятый канал».

Дом и сад,Андрей Беляев,
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