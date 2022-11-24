Как выбрать обогреватель: лучшие варианты

Иногда отопление не справляется с зимними морозами, поэтому на помощь приходят обогреватели. Какой лучше купить, рассказали эксперты.

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Специалисты назвали два популярных вида обогревателей: масляный и масляный с термостатом.

Первый может обогревать комнаты, не делая воздух сухим, а с помощью второго можно регулировать температуру тепла. По словам специалиста по электрооборудованию Андрея Беляева, покупать слишком дешевые приборы не стоит. Они выполнены из дешевых материалов, которые могут расплавиться и быстро выйти из строя.