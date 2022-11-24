Как получить достойный урожай даже с заболевших томатов

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Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Публикация предназначена для начинающих огородников, которые считают, что главное — ввязаться в бой, а там уже как-нибудь разобраться. Так вот, с этим «как-нибудь» разбираться стоит всё-таки на берегу. Возможно, данный топик поможет кому-нибудь из тех, кто пока ещё находится на берегу и только мечтает о своем светлом тепличном будущем.

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Часть 1. В осаде

У каждого в нашей семье свои увлечения в саду: я люблю заниматься декоративными растениями, а у мужа, как это часто бывает у мужчин, сугубо практичный поход к земле — земля должна кормить. Поэтому я занимаюсь розами, а муж — овощными грядками. Пару лет подряд он сажал два десятка кустов помидоров в открытый грунт. Первый раз его урожай довольно сильно пострадал от фитофтороза, несмотря на профилактические обработки, второй год бдительность была удвоена, да и лето стояло в прошлом году жаркое, а потому все томаты выстояли без болезней, а мы обошлись без приключений. Глядя на его завидное упорство, предложила поставить теплицу. Осенью купили, а весной установили. Вырастили рассаду, посадили 12 мая, ухаживаем. Вдвоём.

Почему пишу про нас обоих? Да дело в том, что я очень много лет была категорически против установки теплицы — вот прямо решительно и бесповоротно! Ну разве нельзя купить помидоров на рынке? Работа отнимает много сил, потом после работы даже на небольшом участке много дел. Какая такая теплица?!? Чуть-чуть зелени, моркови, свеколки и лука на лето. И фсё-о, фсё!!! Остальное можно купить. Не призываю следовать этим доводам, и топик не для обсуждения и споров, что свое вкуснее и полезнее — в этом никто и не сомневается: свое, как минимум, полезнее. А тут я сдалась — ну нравится человеку возиться со своими урожайными растюхами. Мне же тоже нравится созерцать результаты своих трудов — красивые и цветущие.

Вернемся к вопросу: почему МЫ? Как я ни отнекивалась от работы в теплице, а душа ж все равно болит. Прихожу и помогаю: с подкормками, формированием, прополкой и почти бесконечной борьбой с пасынками. С пасынками, как оказалось, у супруга тяжело — человек тонкой душевной организации, и ему их жаль. Правда, с этимологией этой жалости я так и не разобралась — то ли в смысле жизни этих пасынков, то ли в смысле потенциального урожая. А дальше — больше и, чувствую, меня «затягивает», знаете ли. Впрочем, уверена, что знаете :) Да затягивает так, что мой муж начал надо мной подшучивать, переименовав теплицу в «ловушку», сами понимаете для кого

Ну так вот — примерно 10 июня захожу я в теплицу на очередной обход, и тут… та-дам!!! Вижу какие-то пятнышки на листьях! А глаз после роз, знаете ли, намётанный на это дело, все пятна подвергаются тщательному осмотру и глубокому анализу Десять минут в интернете и диагноз готов — кладоспориоз, как есть в лучшем виде, получите-распишитесь!

На самом деле это было не в лучшем, но, правда, и не в самом худшем виде, но, понятное дело, расстроились, т.к. в теплице сидит 16 сортов по паре штук в качестве эксперимента, который и должен определить в итоге победителей для посадки на следующий год.

Вот в этом месте стоило бы рассказать о профилактике. Но рассказывать… Да нечего, собственно, сказать. Не было практически её, и отношение к этой процедуре было, мягко говоря, поверхностное. Я пыталась что-то продвигать на эту тему, и даже были заранее мною закуплены «Ордан» и «Ридомил Голд», но твердым мужским мнением была остановлена в своих высоких порывах: теплица новая, в ней фитофторы не бывает, никакой химии! О том, что томаты прямо вот так чем-то еще могут болеть в теплице, никто из нас и не подозревал, пребывая в счастливом неведении. Фитофтороз был доселе единственным врагом урожая. Хорошо, что через неделю после посадки уговорила пролить «Превикуром». На этом, собственно говоря, профилактика закончилась, если не считать, что поливали по графику строго по утрам.

Итак, открываем интернет, читаем-читаем-читаем, смотрим-смотрим-смотрим, а в конце понимаем, что: во-первых, имеем плохую новость — эту заразу вылечить нельзя. И, во-вторых, есть, конечно, хорошая новость — к кладоспориозу имеются устойчивые (ну, или почти ) гибриды томатов. Но это — на будущее, а что же делать сейчас?

Часть 2. Здоровый пофигизм

Случилось так, что дописала я вторую часть уже в конце октября — просто не было летом времени. Да и, честно говоря, подумала, что, может быть, всем это будет не так уж интересно. А с другой стороны, закончилась-то история с кладоспориозом вовсе и хорошо, а не плохо — значит, нужно тем более об этом рассказать.

Итак, продолжение. Есть замечательная новость — с кладоспориозом вполне себе можно сосуществовать: он меня не трогал, а его. Ну… Почти не трогала. Просто все остальное лето неукоснительно соблюдались простые правила: проветривание 24/7 и при любой погоде, полив только по утрам строго под корень, 3 раза опрыскивали настоем сброженной травы (конечно, болезнь не убирает, но сдерживает заметно). И в итоге мы получили замечательный урожай. Сняли все оставшиеся плоды в первых числах сентября и раздали знакомым (что-то около 4 ведер), потому что уезжали в отпуск. И самим хватило просто «за глаза» (и поесть, и на консервации), и знакомых угостить. Жаль, что вот только фото не сделала: не планировала заканчивать и публиковать свой топик. Так что придется поверить просто на слово :)