Реальные отзывы: нужно ли вам утяжеленное одеяло

Мне одеяло досталось в подарок. Сразу вечером попробовал им просто укрыться в кресле. 13 кг одеяла тебя придавливают. От этого тело расслабляется, становится лень поднять даже руку. Впечатления от тяжёлого одеяла однозначно приятные –отличный вариант вечером под ним подремать или просто отдохнуть после тяжёлого дня. Моментально расслабляешься и отрешаешься от всего. Относительно сна – в первую ночь было странно. Именно странно. Такие одеяла требуют времени, чтобы привыкнуть. При этом спать хорошо, спокойно и уютно, но странные ощущения появляются утром когда просыпаешься. Ты просыпаешься расслабленным, отдохнувшим и, не чувствуя подвоха, пытаешься встать с кровати или перевернуться... а на тебе лежит 13 кг одеяла. В общем, это не проблема как таковая - всё хорошо и удобно, но на привыкание в такому одеялу уходит около недели.