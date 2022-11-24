Реальные отзывы: нужно ли вам утяжеленное одеяло

В последнее время все больше внимания уделяется вопросам здорового сна. По этой же причине изобретается множество гаджетов и трекеров, отслеживающих фазы сна и его качество. Также совершенствуются уже существующие раньше приборы и вещи, способствующие быстрому засыпанию, здоровому сну и мягкому пробуждению. К таким относится и утяжеленное одеяло. "Рамблер" разобрался, чем оно отличается от обыкновенного и собрал отзывы тех, кто уже заменил свое старое одеяло, отдав предпочтение тяжелому.
Утяжеленное одеяло, как понятно уже из названия, отличается от обычного весом. Для них используют разные виды наполнителей. Подобные одеяла приобретают для более комфортного сна. Ученые не раз приходили к выводу, что с утяжеленным одеялом можно уменьшить хронические боли, снизить тревожность за счет сокращения сердечного ритма, облегчить депрессию, обеспечить себе более глубокий и комфортный сон. Это связано с тем, что давление дополнительной массы оказывает так называемый эффект сенсорного и глубокого давления. Благодаря чему это схоже с объятиями или прессотерпией, которая сейчас активно используется для лечения нарушений психического развития в том числе.
Утяжеленные одеяла бывают весом от 1,5 до 15 килограмм. Однако при выборе стоит учитывать, что вес одеяла в идеале не должен превышать 10% от вашего собственного.
К тому же существует ряд противопоказаний. Консультация с врачом, если вы имеете какие-либо хронические заболевания, будет очень актуальна перед тем, как вы решите купить утяжеленное одеяло. Оно может усугубить ваши проблемы, если вы страдаете от астмы, ночного апноэ или клаустрофобии.
Приобрела одеяло 7 кг. Опыт использования был примерно месяц. Наполнитель из стеклянных мелких шариков, одеяло тихое, не шуршит. Плюсы: спать действительно приятнее, меньше ворочаешься ночью, сон крепче. Минусы: нужно покупать специальный пододеяльник с завязками, в обычном оно скатывается; сложно чистить, стирать; заправлять кровать тяжелее, так как одеяло непросто перемещать; если есть животные, которые любят спать вместе с хозяином под одеялом, это придется учитывать, а лучше вообще воздержаться. Также стоит с умом подходить к выбору веса одеяла. Для меня 7 кг было много – немного чувствовала давление на поясницу, так как сплю на животе.
Мне одеяло досталось в подарок. Сразу вечером попробовал им просто укрыться в кресле. 13 кг одеяла тебя придавливают. От этого тело расслабляется, становится лень поднять даже руку. Впечатления от тяжёлого одеяла однозначно приятные –отличный вариант вечером под ним подремать или просто отдохнуть после тяжёлого дня. Моментально расслабляешься и отрешаешься от всего. Относительно сна – в первую ночь было странно. Именно странно. Такие одеяла требуют времени, чтобы привыкнуть. При этом спать хорошо, спокойно и уютно, но странные ощущения появляются утром когда просыпаешься. Ты просыпаешься расслабленным, отдохнувшим и, не чувствуя подвоха, пытаешься встать с кровати или перевернуться... а на тебе лежит 13 кг одеяла. В общем, это не проблема как таковая - всё хорошо и удобно, но на привыкание в такому одеялу уходит около недели.
После двух недель использования могу точно сказать, что одеяло работает на все 100%, появилось чувство спокойствия, стал меньше ощущать стресс и тревогу перед сном. Могу смело утверждать, что лежать под ним действительно очень комфортно, засыпать я стал заметно быстрее. Не могу сказать, что проблема со сном решилась полностью, но, думаю, что нужно ещё немного времени. Одеялом очень доволен и очень рад, что решился на такую покупку.
Одеяло совершенно не оправдало себя. Купил год назад, все в соответствии с их рекомендациями насчёт роста и веса. Спал под одеялом больше полугода, потом снова перешёл под обычное одеяло. Смотря назад, понимаю, что разницы не чувствуется. Под тяжёлым одеялом действительно немного отличающиеся ощущения, но какого-то значительного влияния на настроение и самочувствие замечено не было. Больше похоже, что это работает как эффект плацебо.