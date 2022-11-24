Можно ли вырастить самому чай дома или на даче

В тех регионах, где выращивают чай, стараются не давать растению цвести, и тем более плодоносить, производить на свет семена. Так как в таком случае растения теряют свои свойства, необходимые для производства чая. От этого листья грубеют, теряют танин, которым как раз и ценны. Так что семена как таковые взять просто негде.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Чай в основном разводят вегетативно, размножают и укореняют черенками. Если вы ездите в Абхазию или Грузию, Краснодарский край, можно попросить черенки. Но такое вечнозеленое субтропическое растение, как чай, у нас не зимует.