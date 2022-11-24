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1 час назад

Бытовые отходы, которые огородникам не стоит выкидывать в мусорку

Крестьянская жизнь

Движение по раздельному сбору мусора с каждым годом набирает популярность. Один из отличных способов переработки бытовых отходов – использование их на своем участке. Такой вариант не только принесет пользу окружающей среде, но и поможет вырастить богатый урожай.

Какие бытовые отходы огородникам не стоит выкидывать в мусорку
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Кофейная гуща

У специалистов нет единого мнения по поводу применения кофе в качестве подкормки растений, которые не любят кислые почвы, поскольку зерна этого напитка имеют повышенную кислотность. В то же время последние исследование показали, что спитая заварка обладает нейтральным уровнем кислотности, поэтому ею можно подкармливать любые растения, например, деревьев.

Высушенную кофейную гущу нужно внести в неглубокие (5–7 см) ямки по 1–2 стакана на дерево, в зависимости от его размеров, после чего ее присыпают землей и рыхлят.

Чайная заварка

Чайную заварку можно использовать по-разному: от применения в качестве удобрения до мульчирования. В крупнолистовом чае полезных веществ больше. В нем есть калий, который необходим растениям в период созревания плодов; участвующий в углеводном и белковом обмене кальций; жизненно необходимый растениям для фотосинтеза магний; ускоряющий рост корневой системы марганец; отвечающий за обмен веществ натрий, а также железо, которое участвует в процессе дыхания растений. Кроме того, в чае есть дубильные вещества, которые стимулируют процессы разложения, ускоряя созревание компоста. Чтобы насытить почву азотом, прикопайте в верхнем слое почвы и приствольных кругах немного чайной заварки.

Банановая кожура

В шкурках бананов содержится много питательных веществ, при этом они довольно быстро разлагаются, что делает их отличным ингредиентом для подкормки. При этом банановую кожуру можно заготавливать. Для этого ее сушат в духовке, замораживают или добавляют в компостную яму.

Жидкая подкормка для полива тепличных растений из банановой кожуры тоже делается легко. Нужно лишь залить шкурки от 3 средних бананов 3 л воды, а затем оставить в темном месте на несколько дней. Настой нужно процедить и залить еще 3 л воды.

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