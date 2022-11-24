Как похудеть коту: специальные кормушки, клетчатка и тренажер

Методы сброса веса у кошки будут зависеть от того, насколько она полная. Для этого нужно заглянуть в таблицу нормы для каждой породы. При ожирении питомца хозяину необходимо сделать акцент на изменении в калорийности питания питомца. Для этого необходимо добавить больше клетчатки в корм, но не искусственно, а просто выбирать такой корм в магазине. Производители, как правило, стараются сделать клетчатку приятной по вкусу питомцу, чтобы она разбухла в желудочно-кишечном тракте, и кот подумал, что он уже наелся.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Если лишний вес у четвероного любимца небольшой, то можно обойтись нехитрыми приспособлениями для похудения. Например, кормушками, которые нужно двигать для того, чтобы получить корм.

Как это работает? Животное лучше начнет ощущать сытость. Кот будет есть по чуть-чуть, и время трапезы начнет удлиняться, тем самым это приведёт к тому, что питомец съест меньше. Плюсы таких кормушек в том, что туда легко загружать пищу, и кот действительно начнет есть меньше. На большинстве из них есть резиновая дужка, которая помогает не ездить по всему полу кормушке. То есть она довольно устойчивая. С другой стороны, коту может неудобно есть из нее, и он выбросит оттуда еду на пол и растащит по всей комнате, а убирать придется хозяину. Но это того стоит, потому что коты с ожирением, как правило, двигаться не хотят лишний раз. И здесь можно сыграть на природном инстинкте животного, чтобы он, прежде чем поел, поохотился немного за пищей.

Некоторые хозяева ставят своих котов на беговую дорожку с целью помочь обрести питомцу стройность. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы кот был к этому готов, потому что если у него уже есть одышка и ему тяжело даже три шага сделать, то можно навредить здоровью питомца.