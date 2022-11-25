Флорист рассказала о нюансах ухода за комнатными растениями зимой

Многим комнатным растениям непросто в зимний период. Зимой из-за дефицита освещения у некоторых комнатных растений замедляется рост, другие, напротив, начинают вытягиваться, тянуться к свету. В итоге растения приобретают некрасивый вид. Как помочь растениям благополучно пережить это время? Об этом рассказала в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Главное, что нужно комнатным растениям, – это дополнительная подсветка, отметила флорист. При этом полив комнатных растений в зимний период следует сократить. Если этого не сделать, то возникнет риск гниения корней. Многие растения нужно поливать и вовсе один раз в неделю. Причем полив должен быть поэтапным - нельзя одномоментно выливать всю воду. Это следует делать маленькими порциями в 3 захода – один раз немного пролить горшок, затем еще раз и еще раз. Если вылить всю воду сразу, то она попадет в поддон, а все полезные вещества вытекут. Кстати, зимой у растений все биологические процессы замедляются из-за уменьшения светового дня.
Помимо прочего, зимой в помещениях воздух становится сухим из-за центрального отопления. А большинство комнатных растений – тропические или субтропические, следовательно, им требуется повышенная влажность воздуха, сказала флорист. Она посоветовала использовать в зимний период специальные увлажнители воздуха. Также можно два-три раза в неделю опрыскивать растения водой из пульверизатора.