Флорист рассказала о нюансах ухода за комнатными растениями зимой

Главное, что нужно комнатным растениям, – это дополнительная подсветка, отметила флорист. При этом полив комнатных растений в зимний период следует сократить. Если этого не сделать, то возникнет риск гниения корней. Многие растения нужно поливать и вовсе один раз в неделю. Причем полив должен быть поэтапным - нельзя одномоментно выливать всю воду. Это следует делать маленькими порциями в 3 захода – один раз немного пролить горшок, затем еще раз и еще раз. Если вылить всю воду сразу, то она попадет в поддон, а все полезные вещества вытекут. Кстати, зимой у растений все биологические процессы замедляются из-за уменьшения светового дня.