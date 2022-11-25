Плохая примета: 5 предметов, которым не место на кухне

Они могут привлечь неудачи и навредить здоровью

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Эти предметы можно найти почти на каждой кухне, но они не просто создают хаос, а еще и угрожают здоровье. Проверьте свою квартиру и выбросите лишнее.

Поцарапанные кастрюли и сковородки

Во-первых, считается, что такая кухонная утварь собирает негативную энергию и притягивают неудачи. Если приметами вас не убедить, есть и более практичная причина избавиться от поцарапанных кастрюль и сковородок. Трещинки в покрытии заставляют еду пригорать, делая результат непредсказуемы. А еще в таких сколах размножаются бактерии.

Одноразовая посуда

В вилках, тарелках, ложках из пластика содержится весьма опасное вещество бисфенола: оно выделяется в воздух и имеет свойство накапливаться в тканях, приводя к тяжелым недугам. Не храните одноразовую посуду на кухне, лучше покупайте такие тарелки перед походом на дачу или пикник, а после похода сразу их утилизируйте.

Старые разделочные доски

Если на старых досках появились трещинки и сколы, продезинфицировать их будет крайне сложно. Даже кипяток не справится с бактериями, которые начали размножаться в порезах на дереве и пластике. Если доски стали издавать неприятный запах или визуально вы отмечаете, что они потеряли вид, выбрасывайте их, не задумываясь.

Старые губки

В них, как и в трещинах досок, стремительно размножаются бактерии. Влажная теплая среда идеальна для них. Помните, что губки необходимо менять раз в неделю, а если вы отмывали очень жирную сковородку или что-то пригоревшее — сразу выкидывайте губку и доставайте новую.

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