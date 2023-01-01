Как в быту использовать вчерашнее шампанское

Если после празднования Нового года у вас осталось много бутылок открытого шампанского, которое больше не хочется пить, есть несколько способов его применить. Выдохшийся напиток можно применить в кулинарии, а также провести с ним косметические процедуры. О том, как его можно использовать — в материале “Рамблера”.

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Роскошный омлет

Благодаря шампанскому в составе омлет приобретет необычный вкус и будет более воздушным.

Ингредиенты:

Яйца – 4 штуки

Шампанское – 50 миллилитров

Цедра лимона – 1 чайная ложка

Сливочное масло – 10 граммов

Приготовление:

Взбейте яйца в небольшой миске и влейте туда шампанское. После этого добавьте в смесь ложку цедры лимона и соль с перцем. В сковороде растопите сливочное масло и вылейте полученную массу, а затем накройте крышкой и оставьте на медленном огне до готовности.

Тоник для лица

Шампанское можно использовать в качестве тоника для лица. Он идеально подойдет для жирной и нормальной кожи. В шампанском из винограда содержатся витамины С и Е, которые помогают коже вырабатывать коллаген. Также тоник из шампанского может подсушивать воспаления благодаря алкоголю в составе, но в таком случае его нужно наносить точечно. После такого тоника не забывайте пользоваться увлажняющим кремом.

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