Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Эксперты дали советы, как ухаживать за комнатными растениями зимой

Вечерняя Москва

Эксперты дали советы, как ухаживать за комнатными растениями зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В холодное время года комнатные цветы требуют особого внимания. Эксперты дали советы, как правильно ухаживать за цветами.

Режим полива нужно сокращать. Зимой цветы впадают в спячку — все процессы замедляются или останавливаются. Растение перестает поглощать воду в прежнем объеме. Поэтому велик риск залить цветок.

Важно следить за владностью и освещением помещения. Зимой на улице темнеет раньше, солнце выходит реже. Стоит поставить горшки ближе к окну или приобрести специальную лампу.

Что касается удобрений, то лучше сделать выбор в пользу минеральных. Если цветы стоят на подоконнике, проверьте, нет ли сквозняков и не касаются ли листья холодного стекла и стен, сообщает издание «Профиль».

Самое время обновить ряды комнатных растений, которые будут вас радовать предстоящей зимой. «Вечерняя Москва» вместе с биологом Михаилом Красновым составила рейтинг самых модных цветов.

Дом и сад,Михаил Краснов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители