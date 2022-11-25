Проще, чем кажется: как продлить жизнь шерстяных вещей

С приходом холодов наступила пора теплой шерстяной одежды. Но нередко вещи из шерсти могут растянуться или покрыться катышками. О том, как продлить жизнь шерстяной одежде, — в материале «Вечерней Москвы».
Как сохранить эстетичный вид шерстяной одежды:
— обратить внимание на состав при покупке;
— соблюдать указанные на ярлыке правила;
— правильно хранить вещи из шерсти.
Что должно входить в состав вещи:
— кашемир;
— меринос;
— мохер;
— ангора.
Как правильно хранить шерстяную одежду:
— держать вещи из шерсти отдельно от других, в идеале — создать для них отдельную полку;
— хранить, соблюдая сочетания по цвету, чтобы вещи разных цветов не потускнели;
— не хранить на вешалках;
— хранить чистыми;
— использовать средства от насекомых.