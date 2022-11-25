Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Проще, чем кажется: как продлить жизнь шерстяных вещей

Вечерняя Москва

С приходом холодов наступила пора теплой шерстяной одежды. Но нередко вещи из шерсти могут растянуться или покрыться катышками. О том, как продлить жизнь шерстяной одежде, — в материале «Вечерней Москвы».

Проще, чем кажется: как продлить жизнь шерстяных вещей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как сохранить эстетичный вид шерстяной одежды:

— обратить внимание на состав при покупке;

— соблюдать указанные на ярлыке правила;

— правильно хранить вещи из шерсти.

Что должно входить в состав вещи:

— кашемир;

— меринос;

— мохер;

— ангора.

Как правильно хранить шерстяную одежду:

— держать вещи из шерсти отдельно от других, в идеале — создать для них отдельную полку;

— хранить, соблюдая сочетания по цвету, чтобы вещи разных цветов не потускнели;

— не хранить на вешалках;

— хранить чистыми;

— использовать средства от насекомых.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители