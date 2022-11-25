Шесть советов, чтобы выбрать идеальную искусственную ёлку

Если вы решили в этом году обзавестись искусственной ёлкой, то есть несколько важных деталей, на которые следует обратить внимание. Infox.ru отмечает, что действительно хорошее искусственное дерево не будет очень дешевым. Но оно прослужит вам долгие годы.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Во-первых, есть разные типы деревьев. Ёлки делают из пленки ПВХ, а сосны — из специальной лески. Деревья из ПВХ самые дешевые. Есть еще литые елки — у них каждая веточка заливается в отдельной форме. Такие самые дорогие.

Во-вторых, при покупке ёлку нужно пощипать и погладить: когда вы подергаете иголочки, они не должны осыпаться или остаться у вас в руке. А когда вы проводите рукой против «роста» иголок, они должны быстро расправиться и принять прежний вид.

В третьих, обратите внимание на подставку: она может быть пластиковой или металлической. Металлическая, естественно, надежнее. Но если ёлка небольшая, вы не планируете ее нагружать обилием украшений, а дома ее устойчивости ничто не угрожает, то с пластиковой поставкой не должно быть проблем. Главное, чтобы она изначально была исправной.

В четвертых, оцените механизм сборки. Ёлка может складываться зонтиком — когда веточки просто пригибаются к стволу на время хранения и отгибаются на время использования. Здесь важно, чтобы иголочки были качественными и быстро восстанавливали форму, потому что в сложенном состоянии они сминаются. Также веточки могут крепиться к стволу по отдельности, на крючки. Так их проще сохранить, но собирать елку придется дольше.

В пятых, хорошо, если у ёлки есть огнеупорная пропитка. Все-таки Новый год, гирлянды, свечи…