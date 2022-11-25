В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от пылевых клещей

Что только не водится в бытовой пыли – даже клещи. Что с этим делать, рассказали в Роспотребнадзоре Самарской области.

Фото: СОВА СОВА

Специалисты перечислили, из чего состоит домашняя пыль: кожные чешуйки, перхоть человека и домашних животных, шерсть, волосы, пыльца и зерна растений, хлопковые волокна, частицы пищи, линочные шкурки, экскременты клещей и насекомых. Все эти компоненты служат субстратом для развития грибов, бактерий, членистоногих, в том числе клещей.

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Такой набор вызывает аллергии, особенно у людей, к ним склонных. По статистике у 60-70 % людей с атопической аллергией есть чувствительность к продуктам жизнедеятельности клещей, а также к живым и мертвым особям. При этом размер их фекальных шариков всего 10-40 микрометров, то есть около 0,001 мм.

В надзорном ведомстве рассказали, как клещи семейства Pyroglyphidae попали в дома. Считается, что сначала они заселяли гнезда воробьев и ласточек, а оттуда вместе с перьевыми и пуховыми постельными принадлежностями проникли в дома. Условия там им понравились, и они прижились.

Чаще всего они живут в постели – на 1 грамм пыли может приходится 30 000 особей.

Облегчить аллергию можно, снизив численность клещей. А для этого нужно создать неблагоприятные для них условия.

- избавляться по возможности от ворсистых поверхностей в доме: ковры, паласы, мягкие игрушки, пледы, шторы;

- заменить перьевые, шерстяные, ватные подушки и одеяла на те, что с синтетическим наполнителем;

- использовать специальные чехлы для матрасов;

- менять постельное белье нужно не реже одного раза в неделю, а стирать при температуре не ниже 60 градусов;

- подушки, одеяла, мягкие игрушки нужно стирать не реже 1 раза в месяц;

- обрабатывать матрасы и мягкую мебель парогенератором;

- если что-то невозможно постирать, то следует просушивать на солнце не менее 4 часов или промораживать при температуре не выше 18 градусов не менее 2 часов;

- не менее двух раз в неделю пылесосить (обязательно с HEPA-фильтром);

- использовать воздухоочистители, чтобы снизить количество аллергенов в воздухе;