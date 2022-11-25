Флорист рассказала, как ухаживать за растениями в холодное время года

«Всем комнатным растениям нужно ограничить полив зимой. Если растение не переводить на зимний режим полива, то начнут загнивать корни и растение может погибнуть. Это связано с тем, что все биологические процессы замедляются из-за сокращения светового дня. Большинство растений достаточно поливать один раз в неделю. Причем полив должен быть поэтапным, то есть не сразу всю воду выливать, а небольшими порциями в три захода: один раз немного пролить горшок, потом еще раз и еще раз. Тогда получится полное увлажнение грунта. Если выливать всю воду сразу, то она вытекает в поддон. При этом вымываются все полезные вещества», – объяснила Валентина Сафронова.