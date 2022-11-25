Флорист рассказала, как ухаживать за растениями в холодное время года

Зима – это сложное время для комнатных растений. Недостаток освещения и сухость из-за отопления способны негативно сказаться на их здоровье. «Петербургский дневник» со ссылкой на радио Sputnik рассказывает, как поддержать цветы в этот непростой период.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала несколько советов.
«Зимой из-за нехватки освещения одни комнатные растения замедляют рост, другие, наоборот, начинают вытягиваться, тянуться к свету, и вид у них становится, скажем так, не очень презентабельный. Поэтому основное, что необходимо комнатным растениям, – это дополнительная подсветка», – отметила флорист.
Некоторые люди поливают растения зимой так же обильно, как и летом. Однако это может привести к гниению корней.
«Всем комнатным растениям нужно ограничить полив зимой. Если растение не переводить на зимний режим полива, то начнут загнивать корни и растение может погибнуть. Это связано с тем, что все биологические процессы замедляются из-за сокращения светового дня. Большинство растений достаточно поливать один раз в неделю. Причем полив должен быть поэтапным, то есть не сразу всю воду выливать, а небольшими порциями в три захода: один раз немного пролить горшок, потом еще раз и еще раз. Тогда получится полное увлажнение грунта. Если выливать всю воду сразу, то она вытекает в поддон. При этом вымываются все полезные вещества», – объяснила Валентина Сафронова.