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2 часа назад

Флорист рассказала, как ухаживать за растениями в холодное время года

Нижегородская правда

Зима – это сложное время для комнатных растений. Недостаток освещения и сухость из-за отопления способны негативно сказаться на их здоровье. «Петербургский дневник» со ссылкой на радио Sputnik рассказывает, как поддержать цветы в этот непростой период.

Флорист рассказала, как ухаживать за растениями в холодное время года
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала несколько советов.

«Зимой из-за нехватки освещения одни комнатные растения замедляют рост, другие, наоборот, начинают вытягиваться, тянуться к свету, и вид у них становится, скажем так, не очень презентабельный. Поэтому основное, что необходимо комнатным растениям, – это дополнительная подсветка», – отметила флорист.

Некоторые люди поливают растения зимой так же обильно, как и летом. Однако это может привести к гниению корней.

«Всем комнатным растениям нужно ограничить полив зимой. Если растение не переводить на зимний режим полива, то начнут загнивать корни и растение может погибнуть. Это связано с тем, что все биологические процессы замедляются из-за сокращения светового дня. Большинство растений достаточно поливать один раз в неделю. Причем полив должен быть поэтапным, то есть не сразу всю воду выливать, а небольшими порциями в три захода: один раз немного пролить горшок, потом еще раз и еще раз. Тогда получится полное увлажнение грунта. Если выливать всю воду сразу, то она вытекает в поддон. При этом вымываются все полезные вещества», – объяснила Валентина Сафронова.

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