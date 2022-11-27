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2 часа назад

Реальный отзыв: вред и польза сна на ортопедической подушке

Даша Краснова

Вы всегда спали на обычной пуховой подушке, но задумались о приобретении ортопедической? "Рамблер" собрал реальные отзывы тех, кто уже опробовал подобное приспособление.

Реальный отзыв: вред и польза сна на ортопедической подушке
Фото: социальные сетисоциальные сети

После сна на хорошей подушке здоровье становится крепче. Если мы спим в правильном положении улучшается кровообращение головного мозга, и качества сна растет.

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Наполнитель ортопедической подушки обычно эластичный и повторяет контуры головы и шеи, а также быстро приходит в исходную форму после снятия нагрузки. Это помогает оказывать равномерную поддержку позвоночнику.

Чем полезна ортопедическая подушка

  • Восстанавливается кровоток в шее
  • Реже случаются приступы остеохондроза, головной боли и других заболеваний
  • Подушка не нагревается, а голова не потеет
  • Вы просыпаетесь без заломов на лице
  • Помогает избавиться или снизить частоту появления храпа
  • Помогают сохранить красивую осанку в любом возрасте

Минусы ортопедической подушки

Самый главный минус, к необычной подушке в форме волны придется привыкнуть. Но через три вы привыкните, и вам будет казаться неудобной уже старая пуховая подушка.

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Реальные отзывы:

"Просыпаюсь я всегда без заломов и помятостей на заспанном лице как это бывает с обычными спальными принадлежностями. При этом там где нет нажима (а это затылочная часть) поддержка то что надо!"

"Есть и небольшой минус, даже не минус а нюанс... Почему-то ортопедические подушки при своей унифицированности и идентичности совершено не сопоставимы с наволочками стандартных размеров"

"Первое время спать на ортопедической подушке может быть неудобным. Но это вполне ожидаемо. Так как изначально мы привыкаем спать в одном положении, а тут появляется что-то новое. Поэтому нужно немного потерпеть и привыкнуть. Мне показалось, что высота подушки для меня высоковата. До этого я спала на подушке немного пониже. В общем опять же дело привычки. Подушка очень мягкая и приятная на ощупь. Однако голова никуда не проваливается. Она поддерживает голову и шею в комфортном положении и дает возможность мышцам шеи и плеч расслабиться. Валики поддерживают шею в естественном положении, нет заломов в шейном отделе позвоночного столба".

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