Реальный отзыв: вред и польза сна на ортопедической подушке

"Первое время спать на ортопедической подушке может быть неудобным. Но это вполне ожидаемо. Так как изначально мы привыкаем спать в одном положении, а тут появляется что-то новое. Поэтому нужно немного потерпеть и привыкнуть. Мне показалось, что высота подушки для меня высоковата. До этого я спала на подушке немного пониже. В общем опять же дело привычки. Подушка очень мягкая и приятная на ощупь. Однако голова никуда не проваливается. Она поддерживает голову и шею в комфортном положении и дает возможность мышцам шеи и плеч расслабиться. Валики поддерживают шею в естественном положении, нет заломов в шейном отделе позвоночного столба".