Реальный отзыв: вред и польза сна на ортопедической подушке

Вы всегда спали на обычной пуховой подушке, но задумались о приобретении ортопедической? "Рамблер" собрал реальные отзывы тех, кто уже опробовал подобное приспособление.
После сна на хорошей подушке здоровье становится крепче. Если мы спим в правильном положении улучшается кровообращение головного мозга, и качества сна растет.
Наполнитель ортопедической подушки обычно эластичный и повторяет контуры головы и шеи, а также быстро приходит в исходную форму после снятия нагрузки. Это помогает оказывать равномерную поддержку позвоночнику.
Самый главный минус, к необычной подушке в форме волны придется привыкнуть. Но через три вы привыкните, и вам будет казаться неудобной уже старая пуховая подушка.
"Просыпаюсь я всегда без заломов и помятостей на заспанном лице как это бывает с обычными спальными принадлежностями. При этом там где нет нажима (а это затылочная часть) поддержка то что надо!"
"Есть и небольшой минус, даже не минус а нюанс... Почему-то ортопедические подушки при своей унифицированности и идентичности совершено не сопоставимы с наволочками стандартных размеров"
"Первое время спать на ортопедической подушке может быть неудобным. Но это вполне ожидаемо. Так как изначально мы привыкаем спать в одном положении, а тут появляется что-то новое. Поэтому нужно немного потерпеть и привыкнуть. Мне показалось, что высота подушки для меня высоковата. До этого я спала на подушке немного пониже. В общем опять же дело привычки. Подушка очень мягкая и приятная на ощупь. Однако голова никуда не проваливается. Она поддерживает голову и шею в комфортном положении и дает возможность мышцам шеи и плеч расслабиться. Валики поддерживают шею в естественном положении, нет заломов в шейном отделе позвоночного столба".