Домашний SPA-салон: как сделать хаммам в квартире

В России разрешили в квартирах устанавливать турецкие бани и солярии. МЧС уже внесло изменения в приказ о противопожарной безопасности. Новые правила начнут работать с 1 декабря. Что необходимо, чтоб разместить дома такие установки, и насколько это рискованно? Об этом в эфире телеканала «МИР 24» поговорили с главным редактором информационного агентства «Строительство» Александром Гусевым.

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Лично для меня эта новость удивительная, мягко говоря. Как оказалась, идея СПА-салона на дому, в абсолютно частной квартире не новая. Потому что встречаются в интернете предложения: «устройство в квартире хаммама под ключ». Солярии в квартирах – тоже не редкость, тем более что давно есть такие достаточно компактные установки. Получается, МЧС фактически легализует то, что существует уже давно?

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– Да, на самом деле это так. Можно вспомнить недавнюю историю, когда еще Лужков потребовал от жителей спрашивать разрешение на установку кондиционеров. Тогда уже повсеместно в Москве стояли эти кондиционеры. Потом впоследствии пришлось это распоряжение отменить.

Поэтому современные дома по техническим условиям предполагают строительство или оборудование и таких вещей, как SPA-салон или хаммам. Поэтому ничего удивительного в этом нет.

Вы говорите про новые дома. А если брать дома постройки 70-80-х годов, то поставить хаммам там – задача, мягко говоря, не тривиальная. Потому что с технической точки зрения это будет достаточно сложный фокус.

– Да, вы правильно говорите. В таких домах, в так называемых хрущевках, построенных в Советском Союзе и оставшихся нам в наследство, практически невозможно это сделать. Там просто нет места, там же ванные комнаты и кухни очень маленькие. Но нужно различить, есть тоже так называемые хрущевки, но сделанные из силикатного кирпича. Как правило, там другие размеры, но они также пятиэтажные. Вот в этих домах техническая возможность есть.

Что касается новых домов, то не только в индустриальных, но и в частных домах тоже разрешено устанавливать такое оборудование, если есть техническая возможность. Там, конечно, можно ставить и солярий, и хаммамы, но нужно понимать, что оборудовать хаммам значительно сложнее. А солярии есть в виде готовых кабин. Пожалуйста, покупайте, ставьте. Учитывайте только потребление электроэнергии и возможность выделения определенной мощности на вашу квартиру. Если технические возможности и выделенное количество киловатт совпадают, то, пожалуйста, ставьте, но не забывайте вовремя включать и выключать.

Ну да, и не забудьте еще проверить проводку в самой квартире, выдержит ли она такую нагрузку, не начнет ли она в стенах гореть.

– Я о чем и говорю, что нужно понимать, насколько у вас технические возможности есть.

Потому что задачка получается нетривиальная. Если устраивать в старом доме, пусть даже в кирпичном, это же даже по финансам будет серьезный расход.

– Да, вы правильно говорите. И я думаю, что здесь нужно сделать определенный вывод. Что делать самому, допустим, солярий, сауну или хаммам с выполнением всех технических и противопожарных норм практически невозможно. Но я сам был в таких старых домах, в панельных девятиэтажках, где умудрялись делать над самой ванной полку, как третья полка в плацкартном вагоне. И туда человек забирается и хлещет себя веником через самодельный пар. Но это было убого, примитивно и небезопасно. Но люди все-таки делали.

Сейчас ванные комнаты просторнее даже в домах, построенных в 90-х годах. И они позволяют это сделать. А в новых домах, особенно если квартира без отделки, тем более. Только нужно все продумать с самого начала. Потому что хаммам будет стоить дороже раза в два или в три, и он исполняется технически сложнее. Если делать настоящий хаммам, то там должна быть определенная система теплоизоляции, подогрева сидений. И делать нужно только специалистам, самим это будет не под силу. Или тем рабочим, которые пришли вам штукатурить стены, проводить электропроводку.

Еще такая ситуация. Сауна – это нагрузка на электросеть. Но сауна – это все-таки сухой жар. А хаммам подразумевает еще и повышенную влажность. Если его обустраивать в старом доме, то где гарантия, что не «поплывут» конструкции, не пропитаются влагой перекрытия и все это не начнет разрушаться ускоренным темпом?

– Вы правильно делаете акцент на эти два параметра. Но есть еще один параметр, который обычно люди не учитывают. Это то, что парогенератор, который вырабатывает пар и подает его в ваше помещение, должен стоять не в самом хаммаме, а быть выведен наружу и управляться изнутри. То есть для него нужно подсобное помещение.

И, что очень важно, здесь должна быть очень надежная, продуманная вентиляция. Причем сделанная правильно: теплый воздух вверху, оттуда вниз уходит, потом поднимается вверх опять, и только после этого уходит в общую систему вентиляции. Здесь должно быть все грамотно продумано.

В старом доме это, конечно, сложнее. А может быть и невозможно, потому что вы можете этим паром порадовать соседей, которые совсем не будут рады вашему хаммаму.

И у соседа тоже будут повышенная влажность, причем все время. И не у одного.

– Да, я про что и говорю. Они будут рады в кавычках, естественно. И будут жалобы и, возможно, суды. Поэтому надо все это продумать. А делать вывод этой вентиляции через окно сразу на улицу запрещено.

Если вы говорите, что в новых домах, особенно без отделки, можно обустраивать все с учетом привлечения профессионалов, то я правильно понимаю, что в современных проектах многоквартирных жилых домов в принципе предусматривается возможность обустройства такого санузла повышенной комфортности, назовем его так?

– Ну можно и так назвать, вы правильно говорите. И Москва-Сити тому лишнее подтверждение, потому что там есть хаммамы, сауны и даже бассейны. И сейчас для Москвы, например, 50 этажей жилого здания построить – не проблема. И если вы получаете квартиру без отделки и хотите ее по-своему сделать, да, там это можно сделать. Потому что это, как правило, квартира, где площадь 60 и больше метров, там два санузла, а может быть и три. Поэтому там есть, где размахнуться. Для новых домов это не проблема.

То есть там и конструкция перекрытий подразумевает возможность такой нагрузки, и несущие стеновые конструкции?

– За исключением бассейнов. Бассейны не рассчитываются, и если кто-то будет его строить, то это нарушит все технические нормы. Такие случаи были, например, в Москве, когда человек в четырехкомнатной квартире на 22-м этаже решил сделать большой санузел, а в нем установить бассейн два на два метра и глубиной 1,8 метров. Через три недели у него все обвалилось, и он затопил восемь этажей вниз. Естественно, его оштрафовали, были суды, он делал ремонты и так далее. Я был одним из жителей, которых он затопил.

То есть вы на собственном опыте рассказываете?

– Да, и тогда я изучил тему, что это делать нельзя. Потому что в проектную документацию при строительстве дома, если вы хотите там строить бассейн, то нужно вносить серьезные изменения. Нужно укреплять пол и потолок.

Исходя из того, что внесены изменения и новые правила начнут действовать с 1 декабря, не станет ли хаммам на дому массовым трендом? Как вы считаете, не появится такая собственная баня в каждой квартире?