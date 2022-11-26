Почему кукуруза выросла несъедобной

Из материала «Крестьянской жизни.ру» вы узнаете, по какой причине от семян вкусной сахарной кукурузы получаются початки с прорешинами и грубыми зернами.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

По словам биолога Натальи Семеновой, причины неурожая могут быть самые разные. Во-первых, неправильный выбор сорта. Скорее всего, посеянные семена были получены от гибридного растения, а это значит, нет гарантии, что родительские качества передадутся по наследству.

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– В целом при выборе сорта нужно иметь в виду, что существует несколько видов кукурузы. Чаще всего сажают кукурузу обыкновенную или посевную, у которой есть несколько подвидов. Самая вкусная из них – сахарная, именно от нее получают сладкие зерна. Также кукуруза бывает крахмалистая – ее выращивают в промышленных масштабах для производства крахмала, муки, спирта и др. Для употребления в свежем виде или для салатов она не подходит. Лопающуюся кукурузу выращивают специально для производства попкорна, – говорит эксперт.

Кроме того, кукуруза бывает кормовая, то есть ее выращивают прежде всего для сельскохозяйственных животных. В пищу она тоже годится, но вкусовые качества оставляют желать лучшего. Варить ее приходится часа три – не меньше, иначе не разжуешь. Как правило, она идет на изготовление крупы.

Вторая возможная причина небогатого урожая – нарушение агротехники. Кукуруза считается неприхотливым растением, однако «посадил – и забыл» – это не про нее. Прежде всего, нужно учитывать, что в нашем регионе возможны возвратные заморозки, а это значит, что выращивать культуру нужно через рассаду. При пересадке очень важно не повредить корешки – иначе растение будет болеть, долго адаптироваться, что неизбежно скажется на качестве урожая.

– Кукуруза любит плодородную, рыхлую почву, которая хорошо пропускает воздух и влагу. Губительным для культуры является застой воды, – продолжает специалист. – Корни гибнут, листья синеют, початки не завязываются или получаются дефективными.

Совершенно не лишним будет подкормить кукурузу, особенно если земля на участке не отличается богатым запасом питательных веществ. Первую подкормку проводят, когда растение находится в стадии 3–4 листочков, азотными удобрениями. В первой половине вегетационного периода растению требуется калий – он должен быть основным компонентом второй подкормки. Также в течение всего сезона можно понемногу снабжать растение фосфором.

И наконец, третья наиболее вероятная причина, по мнению эксперта, – это некачественное опыление.

– Кукуруза является перекрестно-опыляемым растением, поэтому чем больше стеблей будет на грядке, тем вероятнее, что початки не будут полупустыми, – говорит Наталья Семенова. – Растения сажают рядами на расстоянии полутора метров, в идеале количество рядов должно быть 4–5. Между растениями в ряду отступают по 40–50 см.

Когда кукуруза цветет, особенно важно не допускать пересыхания почвы, иначе рыльца теряют способность к опылению. Стоит взять на вооружение и такой лайфхак: в период цветения стебли нужно аккуратно потрясти, чтобы пыльца с мужских цветов хорошенько опудрила женские. Тогда зернышки будут сидеть на початке плотными рядами.