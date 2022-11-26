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2 часа назад

Три предмета, которые сохранят вам здоровье

Секрет Фирмы

Привычка доверять рекламе и покупать кучу разнообразных девайсов, которые будто бы помогают нам сохранять молодость и красоту, свойственна многим. Но вместе с тем есть совсем дешёвые и обычные предметы, которые гораздо эффективнее помогают нам сохранять хорошее здоровье, молодость и красоту. Какие именно — рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Три предмета, которые сохранят вам здоровье
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Конечно, наша красота и здоровье бесценны, хоть за них мы и привыкли отваливать бешёные деньги за кремы для похудения, биодобавки, самые разнообразные приборы, гаджеты, устройства, тренажеры и т. д. При этом эффект от них — зачастую очень условный и приукрашен ушлыми производителями.

По словам Животова, для того чтобы быть здоровым и красивым, моднейшие и дорогущие девайсы не нужны, а нужны всего три простейших предмета, которые и так есть почти в каждой квартире.

Во-первых, это скалка. Да-да, самая простая, которой вы раскатываете тесто на кухне.

«Нет ничего лучше, чем в конце дня промять, прокатать скалочкой уставшие стопы! Такой нехитрый массаж позволяет уменьшить напряжение мышц во всем теле», — поделился врач.

Второй предмет — это… барабанная дробь! Обыкновенный медный кувшин!

«Я использую его для отстаивания воды и для того, чтобы вода обогащалась медью — у большинства людей этот элемент в дефиците. В Аюрведе медной воде приписывается очень много полезных свойств! Улучшение пищеварения — лишь одно из них», — отрекомендовал Животов.

Третий предмет оказался чуть более редким, но всё же распространённым — чайник, поддерживающий температуру воды.

«Я крайне не рекомендую пить холодную воду. Лучшая для здоровья, особенно в холодное время года, вода тёплая, ближе к горячей. Но постоянно кипятить чайник, а потом ждать, когда же вода остынет, не слишком практично. Вот тут на помощь и приходит такой замечательный чайничек с поддержанием определенного уровня температуры воды», — отметил врач.

Дом и сад,
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