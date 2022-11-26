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1 час назад

Шенилл, велюр или кожа: выбираем самую подходящую обивку для дивана

Провинция.ру

Выбирая диван, хочется, чтобы он прослужил долгие годы, все-таки это достаточно дорогая покупка. Срок службы мягкой мебели зависит, в первую очередь, от материала обивки. Даже прочные конструкции с некачественной обивкой быстро придут в негодность. Первое, что надо брать во внимание, это плотность ткани.

Выбираем самую подходящую обивку для дивана
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Плотность ткани должна быть не менее 200 г на кв.м. Узнать данные о плотности можно у продавца-консультанта. Единственное исключение – шенилл, у него плотность обычно выше, примерно 400 г на кв.метр.

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Второй момент – износостойкость. На производстве ткань проверяют специальным тестом Мартиндэйла, когда образец ткани трут войлоком, прикрепленным к металлическому диску. Чем больше циклов ткань пройдет без потери цвета и рисунка – тем она прочнее. Результаты испытания указывают на этикетке образцов материалов. Для дивана, который вы поставите домой нужен результат теста – 15 000 - 20 000 циклов.

Если у вас в квартире маленькие дети или животные, надо выбирать антивандальные ткани. Больше всего подходят под такую характеристику флок. У него гладкая поверхность, когтям животных не за что зацепиться. Кроме того, материал часто содержит в себе специальные пропитки, благодаря которым грязь отталкивается.

Минус такой обивки – быстро впитывает запахи, поэтому нельзя ставить в кухне-гостиной.

Если домашнее животное пушистое, то можно выбрать микровелюр или любую другую обивку из мелковорсовой ткани.

Отдельно стоит упомянуть натуральные ткани с содержанием хлопка более 60%. Они отличаются хорошей воздухопроницаемостью, но быстро теряют внешний вид – выгорают, деформируются. Самый износостойкий вариант среди натуральных тканей – гобелен, однако стоит он обычно дороже.

От диванной обивки из кожи и экокожи лучше отказаться. Материал не только не долговечен, но и создает неприятные тактильные ощущения, особенно если прикоснуться открытыми частями тела. На коже быстро появляются царапины, потертости, и избавиться от них очень сложно. Единственный плюс – такая обивка не впитывает запахи, а значит, подойдет для кухонных диванов.

Дом и сад,
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