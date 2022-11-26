У многих Новый год ассоциируется с запахом елки и мандаринов. А знали ли вы, что цитрусовые можно использовать не только как закуску на стол, но и в качестве новогоднего декора.

Для новогоднего сувенира вам понадобятся: полиэтиленовая пленка, бечевка и сами мандарины. Отрежьте кусочек пленки, сформируйте из нее трубу, выложите в ряд семь мандаринов, отделите их друг от друга веревкой и соедините концы пленки. У вас должен получиться “бублик” из мандаринов, который можно украсить шоколадной елочной игрушкой.

Подробнее о том, как сделать новогодний сувенир из мандаринов, смотрите в видео.