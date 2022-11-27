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1 час назад

Кинолог предупредил россиян об опасности повышенного аппетита у собак

Primpressиещё 1

Многие люди, которые содержат собак, могут заметить у них повышенный аппетит, однако у такого поведения животных есть рациональное объяснение, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, сообщает PRIMPRESS.

Кинолог предупредил россиян об опасности повышенного аппетита у собак
Фото:  PRIMPRESS PRIMPRESS

«Нужно понимать, что постоянно повышенный аппетит объясняется физиологическими особенностями собак: во-первых, это короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка, все это способствует быстрому перевариванию пищи, а во-вторых, особенность хищника в том, что у него должна быть мотивация к добыванию пищи, голодным это делается проще и с большим желанием», – сказал Голубев.

Поэтому он призвал следить за питанием собаки, чтобы оно было сбалансированным, и не пугаться и пытаться докормить собаку, когда она будет просить еще еды.

Повышенный аппетит может быть причиной проблем со здоровьем, нарушения обмена веществ, гастритом, паразитами. Неполноценное или несбалансированное питание тоже может приводить к проблемам, потому что когда у собаки нарушен режим питания или ее кормят едой со стола, то она не получает достаточно энергии, необходимых витаминов и полезных микроэлементов с пищей.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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