Кинолог предупредил россиян об опасности повышенного аппетита у собак

Многие люди, которые содержат собак, могут заметить у них повышенный аппетит, однако у такого поведения животных есть рациональное объяснение, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, сообщает PRIMPRESS.

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«Нужно понимать, что постоянно повышенный аппетит объясняется физиологическими особенностями собак: во-первых, это короткий пищеварительный тракт и высокая кислотность желудка, все это способствует быстрому перевариванию пищи, а во-вторых, особенность хищника в том, что у него должна быть мотивация к добыванию пищи, голодным это делается проще и с большим желанием», – сказал Голубев.

Поэтому он призвал следить за питанием собаки, чтобы оно было сбалансированным, и не пугаться и пытаться докормить собаку, когда она будет просить еще еды.