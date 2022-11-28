Как увлажнить воздух в квартире без дорогой техники

В зимний сезон из-за отопления воздух в квартире становится крайне сухим. Это не только негативным образом отражается на коже, но также может вызвать проблемы со здоровьем – в сухом воздухе бактерии и вирусы более подвижны, а значит риск подхватить те или иные заболевания выше.

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Качественные увлажнители воздуха стоят недешево и подчас кажутся излишеством, поэтому покупают их далеко не все. Подробнее о том, как увлажнить воздух дома без крупных трат – в материале "Рамблера".

Открывайте ванную

Каждый раз после того, как примете душ или ванну, выходя из ванной комнаты, оставляйте двери открытыми. Выходящие испарения увлажнят воздух в квартире.

Сушите вещи в комнате

Поставьте сушилку в комнате рядом с батареей и развешайте постиранные вещи. Одежда высохнет за считанные часы, а воздух тем временем насытится влагой.

Расставьте емкости с водой

Наполните вазы, бутылки и другие подходящие емкости водой и поставьте их возле источников тепла. В емкости можно также добавить камни или цветы, и самодельные увлажнители превратятся в элемент декора.

Заведите комнатные растения