Как увлажнить воздух в квартире без дорогой техники

В зимний сезон из-за отопления воздух в квартире становится крайне сухим. Это не только негативным образом отражается на коже, но также может вызвать проблемы со здоровьем – в сухом воздухе бактерии и вирусы более подвижны, а значит риск подхватить те или иные заболевания выше.
Качественные увлажнители воздуха стоят недешево и подчас кажутся излишеством, поэтому покупают их далеко не все. Подробнее о том, как увлажнить воздух дома без крупных трат – в материале "Рамблера".
Каждый раз после того, как примете душ или ванну, выходя из ванной комнаты, оставляйте двери открытыми. Выходящие испарения увлажнят воздух в квартире.
Поставьте сушилку в комнате рядом с батареей и развешайте постиранные вещи. Одежда высохнет за считанные часы, а воздух тем временем насытится влагой.
Наполните вазы, бутылки и другие подходящие емкости водой и поставьте их возле источников тепла. В емкости можно также добавить камни или цветы, и самодельные увлажнители превратятся в элемент декора.
Домашние растения не только увлажняют воздух, но также ионизируют его. Более того, некоторым из них удается очищать воздух и дезинфицировать его. Если вы ищете полезные растения, присмотритесь к домашнему папоротнику, циперусу, фатсии, комнатной липе, фикусу и гибискусу.