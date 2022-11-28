Как укрыть плетистую розу на зиму

Дикий предок современной розы, шиповник, растет в самых разных средах обитания вплоть до почти арктических условий, выживая в суровые морозы. Разумеется, популярные гибриды плетистой розы с красочными цветами, столь любимые садоводами, отстают по морозостойкости от своих прародителей, хотя селекционеры скрещивают множество видов, и потому холодостойкость гибридов сильно различается. Всегда разумно выбирать сорта, адаптированные к вашей местности, но соответствующая защита на зиму расширит ваш выбор.

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Укрытие плетистой розы на зиму не только обеспечивает защиту от непогоды, но и сохраняет растения равномерно замороженными в течение всей зимы, поскольку повторное оттаивание и замораживание приводит к пагубным последствиям.

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Будет ли роза испытывать холодовое повреждение или нет, зависит от того, насколько успешно она достигла состояния покоя. Активно растущие клетки содержат значительное количество воды и при замораживании разрываются и погибают. Когда роза готовится к зиме, вода в клетках превращается в своеобразный природный «антифриз» - жидкость, сопротивляющуюся замерзанию, и стенки клеток утолщаются. Это медленный процесс, который запускают в конце лета: с середины августа прекращают подкормки удобрениями, в конце лета сокращают полив до легкого подсыхания куста и оставляют все цветы на кусте. Даже слишком длинные ветки срезают после сильного мороза, чтобы не спровоцировать роста побегов.

Прежде чем накрывать, подождите, пока из-за сильного мороза не опадет большая часть листьев и заморозки установятся на несколько ночей. Ключ к выбору времени, когда укрывать плетистую розу на зиму, заключается в том, чтобы позволить процессу покоя завершиться жестким замораживанием на две или три ночи. Если вы установите защиту до этого времени, растение продолжит расти, становясь уязвимым для гораздо более низких температур.

Хотя вы можете подумать, что защитные покрытия применяются для защиты роз от замерзания или ветра, на самом деле они удерживают розу в удобном и безопасном состоянии покоя.

Отсчитав три дня после заморозков, достаньте секатор и срежьте все, что может быть источником болезней, например, очевидно больные побеги, листву или оставшиеся засохшие цветы. Чрезмерно длинные плети следует обрезать только для того, чтобы уменьшить их высоту, основная часть обрезки проводится весной. Нанесите комплексный фитосанитарный спрей против вредителей и болезней и свяжите ветви.

Для тех, кто предпочитает все делать основательно и опасается суровых холодов, привычных в месте проживания розы, можно воспользоваться известным способом - «присыпкой». После подготовки стебли аккуратно укладывают на землю и присыпают смесью почвы и компоста (если финансовые возможности позволяют, то лучше купить эти ингредиенты в магазине), а также добавляют при наличии солому или опавшие листья. Высота насыпи может составлять от 15 до 30 сантиметров. Сверху насыпь закрывают лапником и затягивают проволочной сеткой от разрушения зимой.

Второй способ – уложить на мешковину и укрыть толстым слоем соломы и снова упаковать мешковиной. Закрепите «мумию» пакет шпагатом или зажимами, чтобы она не сносилась ветром.