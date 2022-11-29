Домашние пылевые клещи: чем опасны и как избавиться от них

Пылевые клещи – это крошечные жучки размером от одной четверти до одной трети миллиметра, которых невозможно увидеть невооруженным глазом. Они могут жить в вашей постели, под шкафами, в коврах, мягкой мебели, детских игрушках и незаметно доставлять вам серьезные проблемы. Чем опасны для человека пылевые клещи и как избавиться от них, рассказываем в материале «Рамблера».

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Пылевой клещ: описание

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Если посмотреть на пылевых клещей под микроскопом, они выглядят как белые жуки. У пылевых паразитов восемь ног, поэтому они, как пауки, членистоногие. Пылевые клещи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и есть в большинстве домов мира.

Паразиты хорошо адаптированы к жизни в наших квартирах. Они процветают при температуре от 20 до 25 градусов и очень любят влажность – от 70 до 80%, так как они не пьют, а поглощают влагу из воздуха. Это идеальная среда для их размножения. Одна особь живет в жилом помещении около 65-80 суток. За это время самка делает сотни и даже тысячи кладок, в каждой из которых до 60 яиц.

Пылевые клещи питаются мелкими чешуйками отмершей человеческой кожи, которые люди сбрасывают ежедневно. Они проникают во внутренние слои мебели, ковров, подушек, штор, матрасов и «кормят» паразитов. В среднем взрослый теряет до 1,5 граммов клеток человеческой кожи каждый день. Этого достаточно, чтобы обеспечить питанием миллион пылевых паразитов.

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Больше всего членистоногие любят обитать в наших постелях. За неделю только с одного человека в кровати скапливается до одного грамма эпидермиса. Кроме того, в постели тепло, во сне мы потеем, поэтому пылевых паразитов там особенно много.

Существуют разные виды пылевых клещей. В одном грамме пыли может быть до 150 их разновидностей.

Еще пылевых клещей можно принести домой на одежде из общественного транспорта, с работы и любых других мест.

Чем опасны пылевые клещи

Сами по себе пылевые клещи не опасны для человека. Однако продукты жизнедеятельности пылевого клеща, частицы их тел – это мощнейший аллерген – вещество, вызывающее аллергическую реакцию. С такой реакцией на пылевых паразитов сталкивается большое количество людей. При вдыхании аллергенов с воздухом в жилом помещении они попадают на слизистую оболочку носа и глотки и вызывают схожие с сезонной аллергией симптомы:

Чихание;

Насморк;

Зуд, покраснение или слезотечение;

Заложенный нос;

Зуд в носу, рту или горле;

Зудящая кожа;

Постназальный затек (поток слизи из-за носа в горло);

Кашель.

Больше всего контактов с аллергенами пылевых клещей происходит во время сна. Кроме того, продукты жизнедеятельности пылевого клеща провоцируют приступы астмы, которые сопровождаются такими симптомами, как:

Затрудненное дыхание;

Стеснение в груди или боль;

Свистящий или хрипящий звук при выдохе;

Проблемы со сном, вызванные одышкой, кашлем или свистящим дыханием.

«Постоянный контакт с пылевыми клещами в домашних условиях может повлиять на здоровье людей, страдающих астмой, а также людей с аллергией или чувствительностью к клещам. Эти аллергены могут вызывать аллергические симптомы от легкой до тяжелой степени и могут быть причиной приступов астмы», - говорится в материалах Американской ассоциации пульмонологов.

При легкой степени аллергии на пылевых клещей симптомы имеют разовый характер. При тяжелой степени человек живет с ними постоянно, так как пылевые клещи находятся в жилом помещении круглый год.

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Если у вас появились аналогичные симптомы, обратитесь к терапевту. Чтобы выявить аллергию на пылевых клещей, врач предложит провести вам кожный тест на аллергены или анализ крови на специфический IgE. Для того, чтобы купировать симптомы, как правило, назначат:

Антигистаминные препараты;

Кортикостероиды в виде назального спрея;

Использование солевого раствора;

Сосудосужающие спреи.

Однако главная задача – минимизировать контакт с аллергенами, а значит – не допускать большого скопления пыли в жилом помещении.

Как избавиться от пылевых клещей

Полностью уничтожить пылевых клещей вряд ли получится, но можно сократить их количество и количество аллергенов в воздухе. Вот некоторые рабочие методы борьбы с пылевыми клещами, которые могут помочь: