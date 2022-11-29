5 самых необычных лайфхаков для дома

Небанальные советы помогут поддерживать порядок и сэкономить время на уборку.

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Вам кажется, что о наведении порядка вы знаете все? Но эти советы и лайфхаки пригодятся даже самым опытным хозяйкам, облегчат бытовые дела и помогут поддерживать чистоту.

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Нагреть решетку плиты

Решетка на газовой плите со временем покрывается толстым слоем жира и грязи, даже если саму поверхность вы поддерживаете в идеальной чистоте. Из-за этого плита смотрится хуже. Избавиться от жира на решетке можно, нагрев ее на открытом огне. Просто захватите эту деталь с собой на пикник или на дачу и подержите в костре, а затем пройдитесь фольгой или металлической губкой.

Антистатик из подручных средств

Прилипающая к ногам юбка, пиджак, притягивающий волосы, — все это последствия статического электричества на одежде. Можно избавиться от него с помощью покупных аэрозолей, но есть способ экологичнее, проще и значительно дешевле. Просто добавьте в порошок пару ложек лимонной кислоты. После стирки вещи не будут прилипать и электризоваться.

Устранить запах с рук

Почистив рыбу, порезав лук или чеснок, многие сталкиваются с тем, что не самый приятный запах не отмывается даже мылом. Кто-то пробует потереть ладони лимоном, но есть способ надежнее. Воспользуйтесь нержавеющей сталью: если у вас раковина из этого материала, просто потрите ладони о ее край, а затем помойте с мылом. Если же нет, можно приобрести в магазинах специальное металлическое «мыло». Стоит оно совсем недорого, а служить будет примерно вечность.

Натереть ванну грейпфрутом

Разводы на ванной и стенах часто сложно устранить даже с помощью химических средств. Но вернуть первоначальный блеск этому помещению поможет экзотический цитрус: просто разрежьте грейпфрут пополам и натрите им стены и ванну. Подождите 10—15 минут, а затем смойте водой — кислота разъест разводы и стены снова заблестят.

Постирать вещи в газировке

Жирные пятна на одежде не под силу иногда даже качественным порошкам или гелям. Чтобы не прощаться с любимой вещью, а вернуть ей первоначальный вид, воспользуйтесь газировкой. Замочите одежду на полчаса в тазике с минеральной водой, а затем постирайте, как обычно.