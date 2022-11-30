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31 минуту назад

Орнитолог Мишин рассказал, где лучше устанавливать кормушки для птиц

Вечерняя Москва

Место размещения кормушки для птиц играет первостепенную роль, так как если неверно установить кормушку, то возле нее птиц могут поджидать хищники. Для маленьких птиц безопасными являются оконные кормушки. Об этом рассказал основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

Орнитолог рассказал, где лучше устанавливать кормушки для птиц
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что если установить кормушку в неправильном месте, то маленьким птицам может угрожать опасность от ястребов, ворон, дятлов. Специалист отметил, что кормовые зоны нужно устанавливать там, где растут кустарники, чтобы птицы могли быстро спрятаться при необходимости. Также отлично подойдут окна жилых домов. Важно, чтобы птицы могли заметить кормушку издалека.

В кормушке стоит предусмотреть несколько полочек, чтобы большие птицы не могли туда залезть. Для больших птиц создают иные зоны кормления, чтобы они не мешали более мелким пернатым, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что сотни лебедей-кликунов облюбовали незамерзающее озеро Светлое в Алтайском крае. Пернатые каждый год прилетают в это место на зимовку из северных регионов России, передает ФАН.

До этого орнитолог Мишин рассказал, чем нельзя кормить птиц.

Дом и сад,Вадим Мишин,
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