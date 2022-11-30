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3 часа назад

Названы основные ошибки при обустройстве детской комнаты

Lenta.ru

Неверное зонирование пространства и ошибочная расстановка мебели являются одними из самых распространенных ошибок при обустройстве детской, заявила дизайнер, руководитель продуктового направления Mr.Doors Наталья Маланина. Эти и некоторые другие основные просчеты при оформлении комнаты она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Названы основные ошибки при обустройстве детской комнаты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Маланиной, детская комната — это целый маленький мир, и необходимо правильно продумать и зонировать пространство, чтобы ребенок понимал, где он спит, где играет, а где делает уроки. Если помещение небольшое, и нет возможности поставить перегородки между зонами, можно использовать цветовое разделение. И не стоит забывать, что место для игр, нравится это родителям или нет, должно быть значительным, так как в игре ребенок изучает мир и развивает свои навыки, подчеркнула специалистка.

Еще одной частой ошибкой при обустройстве детской Маланина назвала недостаточное количество мебели.

Также собеседница «Ленты.ру» рекомендовала отказаться от идеи заказать мебель в детскую «на вырост». Несоответствие размера мебели возрасту ребенка может сказаться на его здоровье и осанке, предупредила она. Кроме того, если системы хранения расположены выше роста детей, и у них не будет возможности оперативно достать какие-то важные мелочи, они будут чувствовать себя некомфортно.

Последний популярный просчет при обустройстве детской — выбор цветовой гаммы, которая не соответствует темпераменту ребенка. Специалистка предложила заранее узнать у ребенка его предпочтения и объяснить ему свою точку зрения, а также почитать психологические советы о правильном выборе расцветки интерьера.

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