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2 часа назад

Реальные отзывы: стоит ли покупать сковороду с керамическим покрытием

Мира Маркина

Сковорода – абсолютно незаменимая вещь на кухне. Любая хозяйка мечтает иметь в своем кухонном арсенале только лучшую и качественную посуду. Все больше внимания привлекают керамические сковороды. "Рамблер" решил разобраться, в чем достоинства и недостатки такого приобретения и не жалеют ли о покупки те, кто уже совершил ее.

Реальные отзывы: покупать ли сковороду с керамическим покрытием
Фото: leroymerlinleroymerlin

Керамическая посуда стоит отнюдь не дешево, однако многие уверены, что цена вполне оправдана. Первое, что цепляет внимание, это, конечно, внешний вид такой посуды. Выполненная из керамики, она выглядит гораздо более стильно, нежели чугунная или посуда с тефлоновым покрытием.

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Другими, не менее важными, достоинствами керамической сковороды по праву считают ее легкость и гладкость поверхности – готовить на такой сковороде можно без масла, что для многих является важным критерием. Большинство людей сейчас стремится вести здоровый образ жизни, а жарка на масле не совсем вписывается в принципы правильного питания.

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Также многие говорят о долговечности керамических изделий. Хотя отсюда вытекает и минус – сковорода будет служить вам долго только в том случае, если вы будете максимально бережно к ней относиться. Стоит понимать, что изделие из керамики довольно нежное и для продления его срока годности важно знать основные правила.

  1. Керамическую сковороду нельзя подвергать резким перепадам температур.
  2. Покрытие может полопаться от долго нахождения в воде.
  3. Падения для такой сковороды могут обернуться трещинами и сколами.
  4. Сковороду нельзя мыть железными или металлическими щетками.
  5. Блюда в сковороде нельзя перемешивать металлическими, железными лопатками и столовыми приборами.

Реальные отзывы

Единственным малюсеньким минусом для меня оказалось то, что сковорода уж очень скользкая и выходит так, что, когда мешаешь, еда выпрыгивает за края посуды на плиту (особенно маслята). На сковороде действительно ничего не пригорает, если, конечно, Вы о еде часа на 3 не позабыли.

После пары месяцев эксплуатации керамика приобрела неприятный коричневый налет и потемнела, а также утратила свойства по сравнению с покупкой – пища начала пригорать.

Покупал, начитавшись о том, что жарят на ней с минимальным использованием масла – полнейшая чушь, просто протереть тампоном, смоченным в масле, недостаточно – будет пригорать. Как итог, обычная хорошая сковорода с толстым дном и высоким стенками. Жарит как надо при использовании достаточного количества масла.

Очень хорошая сковорода, качественное покрытие. Пригорело масло, в несколько этапов очищала, боялась что на этом месте будет подгорать, но после повторного прогрева с маслом покрытие восстановилось, всё как новое!

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