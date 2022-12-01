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1 час назад

Что делать, чтобы елка не осыпалась

ТАССиещё 1

Елочные базары в Подмосковье открываются 1 декабря. Всего в регионе будет около 109 торговых точек, они проработают до 10 января 2023 года.

Что делать, чтобы елка не осыпалась
Фото: ТАССТАСС

Важно заранее подумать не только о безопасной покупке, но и о том, как правильно донести ель до дома, установить ее и как ухаживать за деревом, чтобы оно простояло дольше.

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Как транспортировать?

Оберните дерево специальной сеткой или мешковиной, прижимая ветки по направлению к макушке, и обвяжите веревкой. Обычно ели продают уже упакованными, что значительно упрощает задачу. Несите дерево верхушкой назад. А перед входом в подъезд разверните наоборот.

По возможности не вносите ель сразу в квартиру. Если на улице –10°C и холоднее, из-за резкого перепада температуры дерево может быстро осыпаться. Желательно подержать его некоторое время в подъезде.

Как установить?

Снимите с елки упаковочную сетку, немного подпилите основание ствола и снимите несколько сантиметров коры. Это необходимо, чтобы избавить нижнюю часть ствола от смолы, которая помешает дереву впитывать влагу.

Устанавливать елку можно разными способами. Самый простой — в специальную подставку. В этом случае перед установкой место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно будет периодически смачивать. Идеальный вариант — поставить елку в емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Нижняя часть ствола должна быть погружена в песок не менее чем на 20 см.

Какой бы способ вы ни выбрали, нижние ветви, скорее всего, придется подрезать, чтобы они не мешали устанавливать дерево.

Как можно продлить жизнь елки?

Не ставьте елку рядом с батареей. Она может быстро засохнуть.

Не перегружайте ветви мишурой.

Регулярно опрыскивайте дерево. Если у вас есть увлажнитель воздуха, придвиньте его поближе к елке.

Добавьте в воду для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара из расчета на 1 литр.

А вырубка елок на Новый год не наносит ущерба природе?

По словам представителей Greenpeace, сегодня новогодние деревья заготавливают без ущерба для леса. Чаще всего их выращивают на специальных плантациях или срубают в питомниках, где сеянцы ели выращивались для лесовосстановления, но не были использованы и переросли.

Конечно, речь идет только об официально заготовленных деревьях. Поэтому так важно покупать ели на специально организованных рынках или в магазинах, а не с рук, чтобы не поощрять незаконную вырубку.

Дом и сад,
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