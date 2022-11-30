Как устроить зимний сад в квартире и ухаживать за ним

Зимний сад – это красота, уют и чувство единства с природой. Многие из нас хотели бы окружить себя зелеными друзьями, но дело это не только хлопотное, но и требует специальных знаний. Нужно подобрать место, где будут стоять растения, обеспечить им нужные температуру и влажность, которые будут поддерживаться, достаточность освещения и т. д. При выборе растений нужно учесть нежелательное соседство, составить перечень цветов, которые вызывают аллергию, отравление или могут быть опасными для домашних животных.

Фото: Мир квартир Мир квартир

Где расположить растения

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Для организации зимнего сада подойдут:

отдельная комната или часть комнаты, где можно создать целые композиции с использованием камней, установкой полок или подставок разной вышины и вместительности. Если сад будет организован в двухуровневой квартире, для него можно выделить место под лестницей. Но тогда нужно выбирать растения среди тенелюбивых культур или делать хорошее искусственное освещение;

ванная комната. При размещении сада в ванной комнате нужно организовать хорошее освещение и выбрать такие растения, которые хорошо растут при повышенной влажности;

лоджия, закрытая терраса или балкон, если он застеклен. При выборе такого места в первую очередь стоит подумать о том, как будет поддерживаться температура, комфортная для растений. После определения способа обогрева и того, какую температуру удастся поддерживать, уже выбирают растения, которые будут чувствовать себя комфортно;

вертикальное пространство комнаты у одной или нескольких стен. Такой вариант подойдет для тех, у кого в квартире мало места для сада, но хочется разместить как можно больше растений. Для таких случаев крепят полки или устанавливают специальные подиумы. При выборе подиумов лучше выбрать для них место в углу стены и сделать ступеньки разной ширины. Это даст возможность разместить не только растения, но и различные элементы декора, которые разнообразят сад. Также при использовании полок или подиумов можно создать подсветку для каждого яруса растений.

Особенности организации сада в квартире с домашними животными

Если в доме есть домашние животные, лучше ограничить их доступ к растениям. Собаки или коты могут повредить растения, съесть их, разрыть землю, опрокинуть горшки. Если возможности ограничить доступ нет, можно не сразу организовывать большой сад, а начать с одного-двух растений, чтобы посмотреть, как животное будет себя вести.

При подборе растений стоит учесть, что есть такие цветы, употребление в пищу которых вызывает отравление животного или негативно влияет на работу внутренних органов. Среди таких растений – филодендрон, диффенбахия, гортензия, бегония, фикус, плющ, алоэ, герань, антуриум, сансевиерия.

Как правильно подобрать растения для сада

Стоит ли покупать экзотические растения

Бывает, что при организации сада собственники квартир останавливают свой выбор на экзотических растениях. Но они часто не приживаются в домашних условиях. Это связано с тем, что при их выращивании создают идеальные для каждого растения условия по влажности воздуха, освещению, температуре. Также для поддержания их нормального роста и развития используют специальные подкормки. Когда подкормка прекращается и изменяются условия содержания, рост приостанавливается, растение болеет, часто погибает. Поэтому экзотические растения стоит приобретать только в случае, если есть возможность ухаживать за ними и создать условия, максимально приближенные к тем, в которых они содержались.

Если не хочется возиться с экзотическими растениями, можно создать сад из менее прихотливых цветов. Для ухода за ними не нужно так тщательно следить за температурой и влажностью воздуха, организовывать особое освещение, покупать большое количество удобрений.

Что учесть при выборе растений

все растения растения для сада нужно подбирать с учетом требований к созданию оптимальных условий в помещении – это температура, влажность воздуха, скорость движения воздуха, наличие естественного или искусственного освещения;

остановив свой выбор на определенных цветах, лучше предварительно составить план их расположения — с учетом благоприятного соседства, необходимости выделения свободного пространства, высоты растений;

определившись с перечнем растений, из которых хочется создать композицию, стоит узнать об их наличии в магазинах. Если каких-либо растений не окажется в продаже, нужно подумать об их замене также с учетом обозначенных факторов – благоприятного соседства, температуры, влажности;

стоит с осторожностью отнестись к тем растениям, которые могут вызывать аллергические реакции. Среди них герань, примула, календула. Некоторые растения выделяют токсичные вещества. Например, это отдельные сорта магнолии и олеандра, которые могут вызывать отравление;

можно обратить внимание на те растения, которые могут очищать воздух. Это кротон, хлорофитум, кипарис, можжевельник, лимонное дерево, пихта;

людям с заболеваниями верхних дыхательных путей, например, астмой, желательно включить в сад хвойные растения. Они насыщают воздух в квартире фитонцидами, которые помогают легче переносить болезнь;

при строительстве зданий и выполнении отделочных работ могут быть использованы материалы, которые в процессе эксплуатации квартиры будут выделять токсичные вещества, негативно влияя на здоровье человека. При организации сада можно подобрать такие растения, которые будут частично поглощать токсины. Например, хлорофитум хорошо поглощает формальдегид, драцена – бензол, аспарагус – формальдегид и фенолы. Нужно учесть следующее:

Мало места, но хочется создать объемный сад

маленькие — высотой до 50 см;

среднего размера — высотой до 100 см;

высокие – высотой от 150 см и более. Чтобы при минимальном количестве растений создать сад, который будет казаться большим и густым, нужно подбирать растения с разной высотой. Например, сочетать растения:

Одна из возможностей увеличения пространства, занимаемого садом — установка зеркала. Даже небольшая зеленая зона будет смотреться больше, если с одной из ее сторон повесить большое зеркало. Также зрительно увеличить сад можно с помощью установки цветов на подставки разной высоты.

Общие или отдельные горшки – как сажать растения

так проще бороться с вредителями. Если на одном из растений заведутся вредители, достаточно будет изолировать его от других растений сада, например, переместив в другую комнату;

можно создавать разные композиции и менять их, переставляя горшки;

если при создании композиции не было учтено нежелательное соседство растений, не понадобится пересаживать один или несколько цветков — достаточно будет переставить горшки;

проще подкармливать растения, которые нуждаются в разных веществах или в их разном количестве;

для каждого из растений сада можно будет подобрать оптимальный размер тары. Каким-то растениям для хорошего роста необходимо много места для корней, а есть растения, которым нужно создавать стесненные условия. Иногда для организации зимнего сада выбирают большие емкости, в которые высаживают сразу несколько растений. Так можно делать, но лучше каждому растению отвести собственный горшок. Отдельная высадка лучше по следующим причинам:

Что где расположить

При размещении растений учитывают условия, в которых они лучше растут, а также внешний вид цветов — где они будут лучше смотреться. Так, для вертикального сада подойдут лианы, например, плющ исингониум. Горшки с ними можно расположить внизу, направляя растения по мере роста вверх, или наоборот, ближе к потолку, постепенно спуская ветви вниз.

для третьего яруса взять светолюбивые культуры, такие как колеус, диффенбахия;

во втором ряду от источника света разместить крупные цветущие растения. Это могут быть гемантус, фуксия, бегония, азалия;

в третьем ряду от окна расположить растения, которые нормально растут в условиях недостаточного освещения. Это каланхоэ, эхеверия, очитки. Растения, располагаемые в несколько ярусов, нужно выбирать с учетом необходимости их освещения или возможности расти в тесноте. Например, при создании трехъярусного сада, расположенного возле окна, можно установить растения следующим образом:

Оптимальные условия для сада

температура от 18 до 24 градусов. При использовании дополнительных источников отопления стоит обратить внимание на влажность помещения — например, обогреватели могут высушивать воздух и потребуется искусственно увлажнять его. При размещении сада непосредственно возле окон, выходящих на улицу, не стоит ставить их вплотную к стеклам. В противном случае в местах соприкосновения со стеклами части растений могут быть повреждены;

оптимальный вариант по освещению — организация сада в таком месте, где он будет освещаться солнечными лучами не менее 6 часов в день. Если это невозможно, важно организовать искусственное освещение, которое будет компенсировать недостаток естественного. Приоритетная сторона для организации зимнего сада возле окон — западная или восточная. Для южной части характерно избыточное солнце, а для северной — недостаточное освещение. Но это не значит, что в северной или южной части квартиры нельзя организовать зимний сад. Для сада в северной стороне нужно будет подобрать менее светолюбивые растения или организовать дополнительное освещение. При расположении сада на южной стороне лучше повесить полупрозрачные шторы, установить ролеты или жалюзи, с помощью которых можно регулировать освещение;

оптимальная влажность воздуха — 80%. Чтобы поддерживать необходимые условия, можно использовать увлажнители, в состав которых входит автоматический регулятор влажности. Другой способ увлажнения – установка низких поддонов. В них помещают гравий, заливают водой и устанавливают цветы с горшками. Но при таком способе не всегда получается добиться оптимальных показателей влажности;

периодическое проветривание — важно, чтобы не было парникового эффекта. Это чревато не только созданием неблагоприятных условий для растений, но и появлением плесени в углах или других частях квартиры. Чтобы избежать такого нежелательного эффекта, нужно обеспечить регулярное проветривание помещения. Идеальные условия – чтобы свежий воздух входил в сад снизу, а выводился сверху. Условия, которые нужно создать в саду, подбирают исходя из перечня растений, которые будут в нем. Для большинства растений будут комфортными такие условия: