С приближением главного праздника и самых длинных каникул в году, количество забот и неотложных дел растет с геометрической прогрессией.

Люди закупают продукты к новогоднему столу, наряжают елку, покупают украшения и, главное, — подарки. Каждому из нас приятно порадовать близких под Новый год. Только на праздничные товары спрос в стране вырос аж на 449%. Популярнее всего - подвесные украшения.

Смотрите видео, чтобы узнать в каких городах особенно активно готовятся к Новому году, что считают самыми бесполезными подарками, и какие подарки чаще всего покупают близким россияне.