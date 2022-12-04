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1 час назад

Чек-лист: генеральная уборка перед Новым годом

Мира Маркина

В преддверии Нового года многие решают устроить генеральную уборку. Конец года кажется идеальным временем для того, чтобы избавиться от старого хлама, стряхнуть пыль с полок и навести идеальную чистоту. Подробнее о том, что непременно стоит сделать в ходе заключительной уборки в году – в материале "Рамблера".

Чек-лист: генеральная уборка перед Новым годом
Фото: UnsplashUnsplash

Избавьтесь от хлама

Внимательно изучите гардероб, косметичку, предметы интерьера и спросите себя – какими из вещей в уходящем году вы ни разу не пользовались? Или пользовались лишь однажды? Вещи, с которыми жалко расставаться, отложите в отдельное место, а остальному попробуйте найти применение. Что-то можно отдать подругам, что-то сдать на переработку, а что-то – в фонды нуждающимся.

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Вытрите пыль

Пыль – то, что сразу бросается в глаза при входе в дом, поэтому игнорировать ее не стоит. Начните с верхних полок и шкафов и двигайтесь ниже. Не забудьте протереть предметы интерьера, светильники, а также дверные ручки.

Пропылесосьте

Прежде всего замените мешок-пылесборник или почистите пылесос, чтобы он работал эффективней. Затем пройдитесь по всей квартире, а также пропылесосьте диван и кресла – это придаст им свежий вид.

Уберитесь в ванной

Почистите ванную и раковину, а также сантехнику. Это займет не более получаса, и уже после этой нехитрой уборки визуально ванна будет блестеть.

Уберитесь на кухне

Здесь нужна минимальная уборка, поскольку в ходе новогодних приготовлений на кухне так или иначе воцарится беспорядок. Самое главное сейчас – сделать так, чтобы вам было комфортно готовить на кухне.

Создайте уют в спальне

Постелите свежее постельное белье, приберитесь на прикроватных тумбочках и поставьте успокаивающие ароматические свечи. Все это создаст атмосферу уюта, которая так нужна нам в преддверии праздников.

Дом и сад,
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