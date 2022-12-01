Как стильно и недорого обустроить ванную комнату

Ванная комната – это сердце жилого помещения. Место, где можно отдохнуть и насладиться одиночеством, поэтому стоит ответственно подойти к дизайну места, где Вы будете начинать и заканчивать свой день.

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При планировке и разработке дизайн проекта следует помнить о расходах на обслуживание. Оборудование рекомендуется выбирать, учитывая цену расходных элементов, так вы не разоритесь на содержании ванной комнаты. Выбирая качественные изделия, будет достаточно лишь периодически менять расходные комплектующие вроде прокладок и подвижных элементов.

Если есть возможность выбрать место, где будет располагаться ванная, выбирайте светлые части квартиры/дома, так появляется возможность сэкономить на освещении. Используйте высокотехнологичное освещение, например светодиодное. При помощи данного освещения можно не только обеспечить видимость, но и создать уютную атмосферу.

Особое внимание следует уделить сантехнике. Что бы определиться с выбором, необходимо учитывать габариты комнаты, количество жильцов, функционал и практичность. Также помимо практической части ремонта, не стоит обделять вниманием эстетическую.

Выбирая полотенцесушители или дозаторы для мыла, надо учитывать стилистику помещения и оформление других предметов. Оснащать ванную комнату рекомендуется предметами из идентичных материалов, расцветка так же должна соответствовать общему стилю.

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