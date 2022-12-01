Реальные отзывы: комфортно ли спать на шелковом белье

Многие утверждают, что сон на шелковом белье – это сплошная польза и удовольствие. Действительно ли шелковые постельные принадлежности обладают только достоинствами или они подойдут не всем? "Рамблер" разобрался с основными плюсами и минусами шелкового белья и собрал для вас отзывы тех, кто уже спит на таком.

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Немало звездных личностей называют шелковое белье в списке своих секретов красоты. По их словам, наволочки из этого материала оказывают благоприятное воздействие на кожу и волосы. Однако не многие специалисты разделяют подобные точки зрения.

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Косметологи и дерматологи отмечают, что, действительно, риск возникновения морщин из-за соприкосновения с наволочкой из шелка уменьшается. Дело в том, что на обычной хлопковой наволочке наша кожа "заламывается", что провоцирует образование мимических морщин, а по шелку кожа будет просто скользить. Также эксперты отмечают разницу в этих материалах, которая отражается на уровне увлажненности кожи – хлопок впитывает в себя влагу, из-за чего кожа может сохнуть и раздражаться, а с шелком естественный липидный обмен нарушаться не будет.

Эксперты также не раз исследовали, влияет ли качество белья на качество сна. Да, многие соглашаются с тем, что "скользить" во сне по шелковым простыням гораздо приятнее и это даже сокращает количество пробуждений. К тому же под ним меньше вероятности вспотеть из-за хорошей терморегуляции шелка. Однако доказать, что материал постельного белья как-то влияет на качество сна так и не удалось.

Некоторые же приходят к выводу, что спать на шелке не так уж и приятно, а, скорее, даже некомфортно – холодно. Ну, а основным минусом шелкового белья является, конечно, его стоимость. Почитайте отзывы и примите решение, стоит ли оно того.

Реальные отзывы

Насчёт того что одеяло скатывается и подушки ускользают во время сна, как многие утверждают, даю опровержение, ничего не скаталось и не ускользнуло, по крайней мере я не заметила. Что мне не очень понравилось, так это то, что после второй стирки обнаружила на простыни и пододеяльнике кучу затяжек, до сей поры не могу определить природу их происхождения, но факт на лицо, они имеют место быть. Но в принципе они мелкие и внешний вид особо не портят. Из плюсов отмечу то, что после стирок ткань совершенно не линяет и спустя почти 3 месяца использования бельё как новенькое.

Все бы ничего, но белье очень скользит. Спать на нем приноровились. Прохладно в жару. Приятно на ощупь. Красиво в интерьере. Но еще хотелось бы удобства, а его нет. Думала, скольжение исчезнет после стирки, нет, чуда не произошло. Излопатила весь интернет в поисках решения проблемы. Везде жалуются.

Спать в таком постельном белье очень не удобно!!! Тело скользит. Подушка выскальзывала из под головы, одеяло сползало. И ещё один минус, шёлковое постельное бельё не держит тепло. Очень спать холодно под ним, может только летом хорошо его использовать.

Очень поиятное и комфортное белье. Кстати, и гораздо долговечнее, чем обычная бязь или хлопок. Да и не линяет вообще! Любимым красным комплектом пользуемся уже 2 года- не линяет, не вытягивается. Качество отменное.