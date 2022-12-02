Как обезопасить дачу в зимний период

С наступлением холодов дачники разъезжаются по своим домам, предварительно подготовив к зимовке как участок, так и строение на нем. Однако периодически вернувшись на дачу они могут обнаружить неприятный сюрприз. Например, то, что за время их отсутствия в доме побывали воры. Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев рассказал в беседе с радио Sputnik, как избежать подобных неприятных сюрпризов.

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По словам специалиста, есть несколько способов обезопасить дачу от грабителей. Например, некоторые дачники с переездом в город на зиму забирают с собой все, что представляет хоть какую-то ценность. Однако при этом может возникнуть проблема хранения. Ведь, например, довольно сложно будет хранить газонокосилку в малосемейке. Некоторые дачники решают эту проблему, арендуя складское помещение. Конечно, это дополнительные траты. зато ваше имущество совершенно точно не перейдет к ворам.

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Еще один вариант, как можно обезопасить дачу от воров – подключить сигнализацию. А кроме того, можно установить видеонаблюдение или, наконец, оплатить услуги охранного агентства. Да. все эти варианты также затратны. И даже больше, чем вариант со складским хранением. Однако они более надежны и гораздо менее трудозатратны. Вам, как минимум, не придется возить дважды в год туда и обратно большое количество вещей, в том числе и громоздких. А кроме того, вышеперечисленные меры защитят вашу дачу не только от воров. Но и, например, просто от бомжей, решивших у вас переночевать.

Если вам не подходит ни один из вышеперечисленных вариантов из-за стоимости или по каким-либо другим причинам, то существует и еще один способ. Специалист рассказал, что довольно много россиян попросту оформляют страховку на свои дачи. Этот вариант довольно выбирают, например, потому, что он может быть дешевле, чем оплачивать услуги вневедомственной охраны. Да и в целом у вас будет возможность изучить и сравнить цены на рынке страхования недвижимости и сделать наиболее приемлемый для вашего бюджета выбор.