Названы способы преобразить квартиру к Новому году бюджетно

Новые полки и картины, а также перекрашенная мебель помогут обновить интерьер квартиры к Новому году, рассказала эксперт направления «Дом и ремонт» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова. Она назвала «Ленте.ру» способы сделать это без больших затрат.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Если дома есть деревянные комоды, стулья или двери, их можно преобразить доступными средствами — с помощью краски. Чтобы не потратить много времени на очистку поверхности, следует использовать специальную смывку, посоветовала Суркова.

Интерьер отлично преображают детали, отметила собеседница «Ленты.ру». Например, визуальным акцентом может стать картина, постер или их комбинация. Он будет отлично смотреться на пустых стенах над кроватью или диваном.

Суркова отметила, что книголюбы наверняка сталкиваются с проблемой забитых книгами стеллажей. Она предлагает решить ее с помощью нового шкафа, в котором книги можно расставить по порядку — например, по жанру, автору или даже цвету. Интерьер с таким предметом будет выглядеть абсолютно иначе.

По словам эксперта, если дома хранится множество красивых мелочей, но их негде поставить, можно повесить открытые полки. На них отлично разместятся и цветы, и вазы, и фигурки. Кроме гостиной или спальни, свое применение полки найдут и на кухне, где на них можно поставить специи, кружки или прихватки.

Бюджет экспресс-преображения квартиры зависит от региона, обратила внимание Суркова.