Как вырастить урожай редиса в домашних условиях

Вырастить редис дома можно, но есть важные моменты, которые нужно соблюдать, чтобы получить хороший урожай.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

О том, как вырастить редис зимой в домашних условиях рассказала автор блога о садоводстве. Прежде всего для посева нужно выбрать семена гибридов, устойчивых к стрелкованию. Особое внимание следует уделить емкости для посадки редиса. Она должна быть высотой не менее 10 см.

Сеять можно по 2 семечка в лунку, на случай если одно семя не взойдет. Потом один лишний росток можно просто убрать.

Грунт необходимо брать воздушный, легкий, но при этом питательный. Для лучшей рыхлости можно добавить цеолит. Сеять семена лучше всего «в кипяток». Этот метод предполагает посев в пролитую крутым кипятком почву.

Далее горшочек нужно укрыть пленкой или прозрачной крышкой, чтобы сделать парник. Отправляем редис в теплое место под фитолампу. Она необходима для хорошего урожая, отмечает садовод. Без нее редис не завяжет плод и уйдет в ботву.

Лампу нужно разместить на расстоянии 10 см от растений, и так она должна быть зафиксирована на протяжении всего периода роста. Выше можно поднять только в том случае, если лампа очень мощная и подгорают листья. Светить лампа должна не менее 14 часов в день.

Полив тоже должен быть регулярным. Вначале роста важно не залить, а когда образуются плоды – не пересушить, подчеркивает эксперт. Когда редис активно растет, он потребляет очень много воды и поливать его нужно ежедневно. К тому же без хорошего полива редис будет горький.

Также стоит помнить, что редис любит прохладу, поэтому, когда он начинает наливаться, его нужно переставить на подоконник или в другое прохладное место.