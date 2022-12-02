Эксперты рассказали, как поддерживать в доме приятный аромат

В зимнее время года о длительном проветривании и свежем воздухе в доме можно забыть. Однако есть несколько хитростей, которые позволят поддерживать воздух чистым и приятным.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Если в доме есть ковер, то перед его уборкой можно приготовить смесь, содержащую эфирные масла. Для этого нужно смешать 10 капель масла лаванды, 5 капель лимонного масла и 3 столовые ложки пищевой соды. Полученную кашицу нужно втереть в ковер, подождать 1 час и пропылесосить. После этого ковер будет не только чистым, но и приятно пахнуть, пишет издание Kadinvekadin.

Иногда неприятные запахи могут исходить из раковины на кухне или в ванной. Здесь также на помощь придет пищевая сода – ее нужно смешать с соком половины лимона. Эта смесь наносится на раковину, а затем заливается кипятком.

Приятного запаха в доме можно добиться при помощи кофе.