Зачем покупать увлажнитель воздуха и как его выбрать

Вы всё время кашляете, нос хлюпает, а кожа сохнет, сколько её ни мажь кремом? Вам явно нужен увлажнитель воздуха. Ведь с началом отопительного сезона отопление врубается на всю катушку, и от тепла батарей в квартирах меняется микроклимат. Вместо оптимальной влажности в 40–60% цифра опускается до 20–30%, и это в лучшем случае. Какие бывают увлажнители воздуха и на что обратить внимание при его выборе — в нашем материале.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чтобы пережить пору отопления в добром здравии, вам понадобится увлажнитель воздуха. Они бывают трёх видов.

Традиционные — сухой воздух насыщается водой и выходит наружу в виде пара. Они почти бесшумны и подходят для детской комнаты. Но ставить их советуют на открытое пространство — для лучшей циркуляции воздуха.

Паровые — работают подобно чайнику. Они нагревают воду и выпускают горячий пар. Это быстро, но не очень безопасно. Стоит держать подальше от детей и животных.

Ультразвуковые — дробят воду на крохотные частицы, которые выходят с паром. Тише и безопаснее паровых, но не более шумные, чем традиционные увлажнители. И при этом самые дешёвые. Но есть нюанс — следите за качеством воды, иначе на мебели появится налёт.

При выборе увлажнителя стоит обратить внимание на его производительность и площадь, которую он может охватить. Если у вас дома много комнат, проще купить несколько приборов, чем один, но дико мощный. И конечно, нужно проверить, есть ли у гаджета ночной режим, функция ионизации и прибор, который отслеживает влажность в помещении (чтобы регулировать свою работу).