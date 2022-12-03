Зачем покупать увлажнитель воздуха и как его выбрать

Вы всё время кашляете, нос хлюпает, а кожа сохнет, сколько её ни мажь кремом? Вам явно нужен увлажнитель воздуха. Ведь с началом отопительного сезона отопление врубается на всю катушку, и от тепла батарей в квартирах меняется микроклимат. Вместо оптимальной влажности в 40–60% цифра опускается до 20–30%, и это в лучшем случае. Какие бывают увлажнители воздуха и на что обратить внимание при его выборе — в нашем материале.
Чтобы пережить пору отопления в добром здравии, вам понадобится увлажнитель воздуха. Они бывают трёх видов.
При выборе увлажнителя стоит обратить внимание на его производительность и площадь, которую он может охватить. Если у вас дома много комнат, проще купить несколько приборов, чем один, но дико мощный. И конечно, нужно проверить, есть ли у гаджета ночной режим, функция ионизации и прибор, который отслеживает влажность в помещении (чтобы регулировать свою работу).
А если вы уже купили увлажнитель, надо помнить, что за ним также нужен уход. Нужно регулярно сливать остатки воды, промывать и дезинфицировать прибор, чистить фильтры и не пренебрегать использованием дистиллированной воды.