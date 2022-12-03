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1 час назад

Нужно ли убирать с участка пень, оставшийся от срубленного дерева

Крестьянская жизнь

Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли выкорчевывать пень, после того как было срублено дерево? Специалист объяснила, сколько времени он может перегнивать и не опасно ли его оставлять на участке.

Нужно ли убирать с участка пень от срубленного дерева
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

– Оставлять не опасно, просто неудобно. У взрослого дерева корни распространяются на несколько метров, и если что то пытаться посадить рядом, то они будут мешать, – говорит главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова. – Естественным образом пень гнить будет долго. Но этот процесс можно ускорить. Надо насыпать на смоченную поверхность спила слой аммиачной селитры или мочевины и завязать сверху полиэтиленовым пакетом. Постепенно растворяясь, эти вещества будут выжигать пень вместе с корневищем, которое расположено внутри почвы. На это уйдет несколько лет, но если не делать ничего, такой пень может торчать десятилетиями.

Примерно раз в полгода надо снимать пакет с пня и смотреть, в каком состоянии находится поверхность. При необходимости можно снова подсыпать аммиачную селитру или мочевину и провести процедуру снова. В зависимости от размера пня придется, возможно, не один и не два раза накладывать такую повязку. К моменту полного разрушения пень становится трухлявым.

Дом и сад,Татьяна Орлова,
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