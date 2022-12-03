Нужно ли убирать с участка пень от срубленного дерева

– Оставлять не опасно, просто неудобно. У взрослого дерева корни распространяются на несколько метров, и если что то пытаться посадить рядом, то они будут мешать, – говорит главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова. – Естественным образом пень гнить будет долго. Но этот процесс можно ускорить. Надо насыпать на смоченную поверхность спила слой аммиачной селитры или мочевины и завязать сверху полиэтиленовым пакетом. Постепенно растворяясь, эти вещества будут выжигать пень вместе с корневищем, которое расположено внутри почвы. На это уйдет несколько лет, но если не делать ничего, такой пень может торчать десятилетиями.