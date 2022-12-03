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1 час назад

Купил — и забыл. Названы самые неприхотливые комнатные растения

Секрет Фирмы

Часто бывает так, что люди хотят завести растение домой, но боятся, что не хватит времени и внимания ухаживать за ним. Но это не беда. Ведь есть такие цветы, которые очень неприхотливы в уходе. Среди них — суккуленты, сансевиерия трёхполосная, аглаонема и ещё несколько таких же выносливых растений. Они выживают и при не регулярном поливе, и при отсутствии света.

Названы самые неприхотливые комнатные растения
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Одними из самых неприхотливых растений считаются суккуленты. В них есть специальные ткани, в которые накапливается вода. Самые популярные из них: алое, эхеверия, толстянка, денежное дерево, молочай и, конечно, кактусы.

Ещё один чемпион по выживанию — сансевиерия трёхполосная.

«Загубить этот цветок очень сложно, он отлично себя чувствует и в тени, и на солнце, но заливать его нельзя. От полива до полива земля должна просохнуть, особенно зимой», — рассказала специалист Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Ольга Первушина.

Легко переносит отсутствие солнечного света аглаонема, прежде всего сорта Silver Queen.

«Она предпочитает очень умеренный полив и тепло, особенно в осенне-зимний период, а также любит опрыскивание. Нужно регулярно убирать пыль с её листьев, немного удобрять весной и летом», — отметила специалист.

Среди других неприхотливых растений названы драцена, замиокулькас или денежное дерево, спатфилум Уоллеса, хлорофитум хохлатый, пеларгония и сингониум ушковатый. Все они не требуют тщательного ухода.

Дом и сад,РАН,
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