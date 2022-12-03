Названы самые неприхотливые комнатные растения

Часто бывает так, что люди хотят завести растение домой, но боятся, что не хватит времени и внимания ухаживать за ним. Но это не беда. Ведь есть такие цветы, которые очень неприхотливы в уходе. Среди них — суккуленты, сансевиерия трёхполосная, аглаонема и ещё несколько таких же выносливых растений. Они выживают и при не регулярном поливе, и при отсутствии света.