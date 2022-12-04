Нужно ли обрезать деревья в декабре

С приходом зимы у дачников не уменьшается количество тревог и забот. Впрочем, как и количество вопросов. Один из насущных: нужно ли обрезать плодовые деревья в декабре? В то время как одни выступают категорически против и призывают дождаться более теплых времен, другие приводят доводы «за», пишет aif.ru.
По мнению опытных садоводов, зимняя обрезка плодовых деревьев показывает лучшие результаты, чем в другое время года. Ведь именно в зимний период все растения видны как на ладони. Можно разглядеть существенные дефекты, ветви, которые требуют корректировки.
Кроме того, важный момент: раны, которых не избежать при обрезке, заживут гораздо быстрее. Это крайне важно. Также отсутствует вполне вероятная в теплые времена излишняя влажность, которая способствует появлению грибковых и бактериальных заболеваний, особо опасных для деревьев в период восстановления.
Вместе с тем опытные огородники напоминают, что зима – не повод забывать о дезинфекции инструментов. По их словам, пилу и секатор важно обработать перед применением.
Но при этом можно забыть про садовый вар. Его следует использовать только при наличии слишком больших ран. Мелкие можно оставить зимой открытыми. Так регенерация пройдет естественным образом и гораздо лучше.