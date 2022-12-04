Нужно ли обрезать деревья в декабре

С приходом зимы у дачников не уменьшается количество тревог и забот. Впрочем, как и количество вопросов. Один из насущных: нужно ли обрезать плодовые деревья в декабре? В то время как одни выступают категорически против и призывают дождаться более теплых времен, другие приводят доводы «за», пишет aif.ru.

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По мнению опытных садоводов, зимняя обрезка плодовых деревьев показывает лучшие результаты, чем в другое время года. Ведь именно в зимний период все растения видны как на ладони. Можно разглядеть существенные дефекты, ветви, которые требуют корректировки.

Кроме того, важный момент: раны, которых не избежать при обрезке, заживут гораздо быстрее. Это крайне важно. Также отсутствует вполне вероятная в теплые времена излишняя влажность, которая способствует появлению грибковых и бактериальных заболеваний, особо опасных для деревьев в период восстановления.

Вместе с тем опытные огородники напоминают, что зима – не повод забывать о дезинфекции инструментов. По их словам, пилу и секатор важно обработать перед применением.