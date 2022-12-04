Кинолог рассказал об опасности клещей зимой

Многие владельцы собак думают, что зима – это время года, когда можно расслабиться и забыть об опасных насекомых. Например, клещах. Но это не так. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, вероятность встретиться при минусовой температуре с этими насекомыми низкая, но все же сохраняется, сообщает РИА «Новости».

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Еще одни неприятные насекомые – блохи. Они живут и в подвалах домов, их можно принести домой из подъезда в любое время года. Специалист посоветовал в течение всего года обрабатывать собак от паразитов.

Что касается клещей, то зимой их можно встретить на теплотрассах. Самые активные особи могут обитать в подстилках из прошлогодней травы и листвы.

Опасность подстерегает даже самых бдительных хозяев, которые не гуляют с четвероногими друзьями в таких местах. Клещей могут принести к любому общественному месту бродячие собаки.

«Клещи замирают и впадают в оцепенение при стабильно низкой минусовой температуре. Но из-за аномально теплой зимы они могут проснуться раньше. Если зимой пошел дождь и на время установилась плюсовая температура, это может привести к активности клещей. Особенно в парках», – предупредил он.

Голубев добавил, что не стоит сильно переживать из-за того, что собаку зимой может укусить клещ. Но и отменять профилактику не стоит. Животное следует постоянно обрабатывать от паразитов, а после прогулок по лесу и проталинам тщательно осматривать шерсть. Бывают случаи, что питомцы приносят на шерсти «спящего» клеща, который может пробудиться в теплой квартире, отметил специалист.