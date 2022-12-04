Как выбрать оригинальный подарок на Новый год: идеи

Выбор подарка на Новый год может быть приятным, если вы хорошо знаете человека и его потребности. Однако поиски презента могут принести немало негативных эмоций, если идей для подарка нет. Что подарить человеку на Новый год, а от каких вариантов стоит отказаться – в материале «ФедералПресс».

Список худших подарков

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Сервис по поиску работы SuperJob опросил 1600 человек и составил рейтинг худших, по мнению россиян, подарков. На первом месте оказались так называемые пылесборники: статуэтки, вазы и шкатулки. Второе место заняла посуда – кружки, тарелки, сервизы. Замыкают тройку лидеров бытовая техника и одежда. В список нежелательных подарков также вошли носки, живые цветы, сувениры, косметика, духи, мягкие игрушки, открытки, украшения, канцелярия, картины и душевые принадлежности.

Некоторые не рады подарочным сертификатам, билетам на концерты, животным, спортинвентарю и музыкальным инструментам, пишет turkmenportal.com.

Подарки боссу и коллегам

Лучшим подарком для начальника будет что-то небольшое, но качественное. Это может быть хорошая ручка или кошелек. Также можно заказать именные подарки. Чтобы выделиться на фоне коллег, можно подарить боссу его портрет в историческом образе. Однако далеко не каждый начальник оценит столь широкий жест.

Для коллег можно взять что-нибудь необычное и практичное. Например, многим понравится коробка печенья с предсказаниями. Хороший вариант – держатели для гаджета. Они нередко ломаются, и им всегда найдется применение. Если коллектив дружный и веселый, то можно подарить стикеры со смешными надписями.

Подарок женщине и мужчине

Чтобы показать женщине, что она для вас много значит и вы тщательно выбирали ей подарок, можно заказать именной презент. Например, плед с ее портретом, тарелку, именную вазу для цветов с букетом внутри.