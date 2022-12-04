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2 часа назад

Эксперты дали советы по уходу за настоящей новогодней елкой

Крестьянская жизнь

Колючая новогодняя красавица, щедро распространяющая ароматы хвои и смолы, для многих остается важным атрибутом праздника, который немыслимо заменить на искусственный аналог.

Эксперты дали советы по уходу за живой елкой
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

По словам специалистов, при выборе хвойного дерева необходимо обратить внимание на цвет иголок, если они имеют коричневый цвет и опадают при прикосновении, то лучше выбрать другую елку.

Еще одна хитрость заключается в том, чтобы приобрести дерево, находящееся в тени, оно привыкнет к меньшему количеству солнца и не будет слишком сильно меняться, когда окажется в домашних условиях. Живое растение специалисты рекомендуют держать подальше от батарей и яркого света.

Украшать елку стоит светодиодными гирляндами, они выделяют меньше тепла и не дают дереву пересохнуть. Помимо этого, эксперты портала Daily Express советуют обрезать нижнюю часть дерева и поместить елку в воду. Это поможет сохранить растению свой вид и приятный запах, а также новогоднее настроение.

Дом и сад,
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