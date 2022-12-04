Пять способов избавиться от неприятного запаха в обуви

Обувь, к сожалению, стирать каждый день невозможно. А если внутри неё неприятный запах, то он останется и на ваших ногах. К счастью, существуют способы решить эту проблему.
Итак, если вы переживаете по поводу того, что ваша обувь неприятно пахнет внутри, то есть несколько вариантов решения этой проблемы. Есть пять простых способов.
Нужно просто кожуру мандарина положить в обувь и оставить так на всю ночь. В итоге неприятный запах станет не таким сильным, а от обуви будет исходить аромат цитрусов.
Она может впитывать неприятный запах и пот. Поэтому её можно насыпать в обувь и оставить на ночь.
Достаньте из сигареты табак, заверните его в бумажное полотенце и оставьте в обуви на 2 часа. После этого достаньте всё.
Его нужно немного капнуть на бумажное полотенце, а потом положить в обувь.
Помогут они избавиться от неприятного запаха за счёт того, что содержат ионы меди. А медь, как известно, может поглощать запахи. Достаточно оставить монеты в обуви на одну ночь.