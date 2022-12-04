Пять способов избавиться от неприятного запаха в обуви

Обувь, к сожалению, стирать каждый день невозможно. А если внутри неё неприятный запах, то он останется и на ваших ногах. К счастью, существуют способы решить эту проблему.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Итак, если вы переживаете по поводу того, что ваша обувь неприятно пахнет внутри, то есть несколько вариантов решения этой проблемы. Есть пять простых способов.

Кожура мандарина

Нужно просто кожуру мандарина положить в обувь и оставить так на всю ночь. В итоге неприятный запах станет не таким сильным, а от обуви будет исходить аромат цитрусов.

Пищевая сода

Она может впитывать неприятный запах и пот. Поэтому её можно насыпать в обувь и оставить на ночь.

Сигареты

Достаньте из сигареты табак, заверните его в бумажное полотенце и оставьте в обуви на 2 часа. После этого достаньте всё.

Жидкость от комаров

Его нужно немного капнуть на бумажное полотенце, а потом положить в обувь.

Монеты