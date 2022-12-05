Блогерша нашла неожиданное применение освежителю воздуха

Жительница США Алексис Линн раскрыла простой способ придать приятный запах одежде. Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.
В первую очередь 25-летняя блогерша призвала не распылять на вещах парфюм. По ее словам, смешиваясь с запахом грязного белья, любые духи теряют свой оригинальный аромат и «превращаются в вонь».
Далее в своем видео Линн рассказала, как нашла неожиданное применение освежающему воздух спрею на работе в супермаркете.
«Все, что вам нужно, — это освежитель воздуха вроде Febreze. Будучи сотрудницей WalmWalmart, я пользовалась им постоянно. Я очень сильно потею, и он чудом меня выручал», — призналась американка.
Автор публикации отметила, что для упомянутой цели также подойдет кондиционер для стирки.
«Если у вас дома есть кондиционер, просто смешайте его с водой в равных пропорциях и залейте в пульверизатор», — порекомендовала блогерша.