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1 час назад

Блогерша нашла неожиданное применение освежителю воздуха

Lenta.ru

Жительница США Алексис Линн раскрыла простой способ придать приятный запах одежде. Ролик на эту тему она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

Блогерша нашла неожиданное применение освежителю воздуха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь 25-летняя блогерша призвала не распылять на вещах парфюм. По ее словам, смешиваясь с запахом грязного белья, любые духи теряют свой оригинальный аромат и «превращаются в вонь».

Далее в своем видео Линн рассказала, как нашла неожиданное применение освежающему воздух спрею на работе в супермаркете.

«Все, что вам нужно, — это освежитель воздуха вроде Febreze. Будучи сотрудницей WalmWalmart, я пользовалась им постоянно. Я очень сильно потею, и он чудом меня выручал», — призналась американка.

Автор публикации отметила, что для упомянутой цели также подойдет кондиционер для стирки.

«Если у вас дома есть кондиционер, просто смешайте его с водой в равных пропорциях и залейте в пульверизатор», — порекомендовала блогерша.

Дом и сад,Wal-Mart Stores,
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